Вітамін К та інші кровоспинні препарати (гемостатики)

Класифікація гемостатиків

Препарати — інгібітори фібринолізу: природні — апротинін ;

синтетичні — амінокапронова, амінометилбензойна, транексамова кислоти. Препарати-прокоагулянти: системної дії: прямі — концентрат протромбінового комплексу, ептаког-альфа (факторVII зсідання крові людини); непрямі — вікасол (синтетичний аналог вітамінуК), фітоменадіон (вітамін К1); місцевої дії: препарати на основі желатину, окиснена целюлоза, мікрофібрилярний колаген, тромбін, хітозан.

Препарати, що знижують проникність судин: синтетичні препарати: етамзилат;

вітамінні препарати: аскорбінова кислота, рутин.

Інгібітори фібринолізу

Апротинін — конкурентний інгібітор деяких серинових протеаз, у тому числі трипсину, хімотрипсину та плазміну, а також калекреїну. Вплив апротиніну на калікреїн знижує рівень фактора XIIa. Результатом цього є пригнічення як внутрішнього шляху зсідання, так і фібринолізу. Окрім того, апротинін, впливаючи на плазмін, також уповільнює фібриноліз.

Транексамова кислота — синтетичний аналог амінокислоти лізин. Транексамова кислота оборотно блокує 4–5-ту ділянки зв'язування з лізином у молекулі плазміногену, попереджаючи трансформацію плазміногену в плазмін. Також транексамова кислота запобігає деградації фібрину та допомагає зберегти каркас матричної структури фібрину.

Препарати-прокоагулянти

Концентрат протромбінового комплексу (КПК). КПК містить фактори зсідання крові II, IX та X, а також змінну кількість концентрату фактора VII. Для попередження активації зазначених факторів зсідання крові до його складу також входить гепарин. У складі КПК можуть міститися природні інгібітори зсідання крові: протеїн С та протеїн S. Окрім цього, КПК допомагає поповнювати запаси цих факторів.

Вітамін К — це назва групи жиророзчинних вітамінів. Як вважають, вони є необхідними кофакторами в організмі людини для продукції декількох білків, що беруть участь у зсіданні крові та гомеостазі кальцію. Велика К у назві вітаміну походить від першої літери в німецькому слові Коagulation, тобто здатність сформувати кров'яний згусток або попередити розвиток кровотечі.

Виокремлюють наступні форми вітаміну К: вітамін К1 (фітоменадіон), вітамін К2 (механінон-4 та механінон-7), вітамін К3 (менадіон).

Харчові продукти — джерела вітаміну К

Рекомендована добова потреба у вітаміні К для жінок — 90 мкг, для чоловіків — 120 мкг.

ВітамінК1 Вітамін К2 Відварений шпинат Натто (зброджені соєві боби) Варена капуста броколі Твердий сир (гауда) Варена спаржа М'який сир (сир з блакитною пліснявою) Соєва олія Яєчний жовток Червоний та білий виноград Вершкове масло Сливи Куряча печінка Квасоля стручкова Салямі Йогурт Куряча грудинка Майонез Фарш з яловичини Маргарин Кефір

Роль вітаміну К у процесах зсідання крові

У коагуляції задіяний лише вітамін К1. Він бере участь у процесах зсідання крові як кофактор у ході карбоксилювання амінокислотного залишку глутамінової кислоти в деяких білках, трансформуючи його в залишок γ-карбоксиглутамінової кислоти. Залишки γ-карбоксиглутамінової кислоти містять наступні фактори зсідання крові: II, VII, IX та X.

Чим загрожує нестача вітаміну К?

Симптом дефіциту вітаміну К — кровотеча. Можливі легкі синці та кровоточивість слизових оболонок (кровотеча з носа, шлунково-кишкові кровотечі, рясні менструальні кровотечі та наявність крові в сечі).

Можуть виникати легкі синці та крововиливи (особливо епістаксис, шлунково-кишкові кровотечі, менорагія та гематурія). Кров може сочитися із місць проколів чи розрізів.

Геморагічна хвороба новонароджених та пізня геморагічна хвороба у немовлят можуть бути причиною шкірних, шлунково-кишкових, внутрішньогрудних або внутрішньочерепних кровотеч. У разі виникнення обструктивної жовтяниці кровотеча (якщо вона виникає) починається через 4–5 діб. Першими ознаками кровотечі є: повільне просочування крові з хірургічної рани, ясен, порожнини носа, слизової оболонки травного тракту або у вигляді масивної шлунково-кишкової кровотечі.

Препарати, що знижують проникність судин

Етамзилат. Точний механізм дії етамзилату невідомий. Є припущення, що його ефект полягає у підвищенні резистентності стінки капілярів та адгезивної здатності тромбоцитів при пошкодженні цілісності судини за рахунок інгібування простагландинів, що викликають дезагрегацію тромбоцитів, вазодилатацію та підвищену проникність капілярів. Він не впливає на нормальний механізм коагуляції. Етамзилат зменшує час кровотечі у здорових людей та у пацієнтів з порушенням функції тромбоцитів.

Де можна придбати препарати вітаміну К?

Препарати синтетичного аналогу вітаміну К (вікасол) та інші кровоспинні препарати (ампули з розчином для ін'єкцій, таблетки та інші лікарські форми) пацієнт може придбати в аптеках України. У кожну упаковку препарату вітаміну К та інших кровоспинних препаратів додана інструкція для застосування, з якої пацієнт може дізнатися показання, протипоказання, побічні ефекти та решту інформації, що його цікавить.

Повний перелік аптек, де можна придбати вітамін К та інші кровоспинні препарати, дивіться на сайті apteki.ua.