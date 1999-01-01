Київ
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X15**
Гемостатичні засоби рослинного походження
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B X
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X15**
Гемостатичні засоби рослинного походження
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Перцю водяного екстракт
Екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Віола
від
20,30
грн
в 780 аптеках
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Кропиви листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
37,51
грн
в 655 аптеках
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Деревію трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
33,82
грн
в 616 аптеках
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Кропиви листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
38,00
грн
в 495 аптеках
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Кропиви листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
42,49
грн
в 404 аптеках
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Кропиви листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від
42,49
грн
в 338 аптеках
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Кропиви листя
Листя 50 г пачка тм arbor vitae №1
від
41,09
грн
в 298 аптеках інших міст
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Деревію трава
Трава 50 г пачка тм arbor vitae №1
від
40,35
грн
в 291 аптеці інших міст
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Деревію трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від
35,38
грн
в 289 аптеках
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Деревію трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
41,00
грн
в 256 аптеках
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Деревію трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
32,87
грн
в 215 аптеках
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Перцю водяного екстракт
Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Тернофарм
від
19,00
грн
в 180 аптеках
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Водяного перцю екстракт рідкий
Екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
від
15,57
грн
в 25 аптеках
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Перцю водяного екстракт
Екстракт рідкий 25 мл флакон тм айві №1
Віола
від
23,60
грн
в 1 аптеці
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Кропиви листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Тернофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
екстракт рідк.
екстракт рідк. перорал. спирт.
листя
трава
Дозування
1.5 г
25 мл
50 г
Пакування
пачка
фл.
фл.-крапельн.
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
Тернофарм
Фітофарм
Юніфарма
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