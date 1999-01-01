Київ
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X19**
Рекомбінантний тромбопоетин
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B X
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X19**
Рекомбінантний тромбопоетин
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Емаплаг®
Розчин для ін'єкцій 15000 од/мл флакон 1 мл №1
Юрія-Фарм
від
4324,40
грн
в 4 аптеках інших міст
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