Київ
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X19**

Рекомбінантний тромбопоетин

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B XІнші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X19**Рекомбінантний тромбопоетин
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Емаплаг®
Емаплаг®
Розчин для ін'єкцій 15000 од/мл флакон 1 мл №1
Юрія-Фарм
від 4324,40 грн
в 4 аптеках інших міст
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