Київ
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X01
Етамзилат
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B X
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X01
Етамзилат
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Дицинон
Таблетки 250 мг блістер №100
Sandoz
від
649,62
грн
в 926 аптеках
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Дицинон
Розчин для ін'єкцій 250 мг ампула 2 мл №50
Sandoz
від
629,23
грн
в 812 аптеках
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Етамзилат-КВ
Таблетки 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
64,23
грн
в 805 аптеках
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Етамзилат
Розчин для ін'єкцій 12,5 % ампула 2 мл у блістері у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
33,24
грн
в 460 аптеках
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Етамзилат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 125 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
12.5 %
125 мг/мл
250 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
10
50
100
Виробник
Sandoz
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
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