Київ
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X01

Етамзилат

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B XІнші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X01Етамзилат
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Дицинон
Дицинон
Таблетки 250 мг блістер №100
Sandoz
від 649,62 грн
в 926 аптеках
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Дицинон
Дицинон
Розчин для ін'єкцій 250 мг ампула 2 мл №50
Sandoz
від 629,23 грн
в 812 аптеках
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Етамзилат-КВ
Етамзилат-КВ
Таблетки 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 64,23 грн
в 805 аптеках
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Етамзилат
Етамзилат
Розчин для ін'єкцій 12,5 % ампула 2 мл у блістері у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 33,24 грн
в 460 аптеках
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Етамзилат-Дарниця
Етамзилат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 125 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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