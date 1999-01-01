Київ
ІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J B
Вітаміни в комбінації з мінералами
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11J
ІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J B
Вітаміни в комбінації з мінералами
Сортування:
По популярності
Фільтр
Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
167,09
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кількість штук в упаковці
30
60
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню