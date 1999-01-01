Київ
ІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J B

Вітаміни в комбінації з мінералами

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11JІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J BВітаміни в комбінації з мінералами
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Береш® Кальцій плюс D3
Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 167,09 грн
в 1 аптеці інших міст
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Береш® Кальцій плюс D3
Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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