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Аевіт® капсули м'які блістер, №50 - Київ (22080) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 891 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (12)
154,50
Економія: -35,74 грн
118,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
171,30
Економія: -53,20 грн
118,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), блістер (3)
171,30
Економія: -53,20 грн
118,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
121,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (3), блістер (2)
117,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (18), блістер (3)
117,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
121,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (28), блістер (3)
109,85 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
170,90
Економія: -52,80 грн
118,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (6)
155,99
Економія: -37,23 грн
118,76 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
160,90
Економія: -47,17 грн
113,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
114,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2), блістер (2)
117,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
171,30
Економія: -53,20 грн
118,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), блістер (4)
171,30
Економія: -53,20 грн
118,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (2)
171,30
Економія: -53,20 грн
118,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
140,19
Економія: -36,95 грн
103,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
123,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (8), блістер (2)
117,95 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
160,90
Економія: -47,17 грн
113,73 грн