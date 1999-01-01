Київ
ІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J A

Комбінації вітамінів

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11JІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J AКомбінації вітамінів
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Аевіт®
Аевіт®
Капсули м'які блістер №50
Київський вітамінний завод
від 115,34 грн
в 970 аптеках
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Аевіт®
Аевіт®
Капсули м'які блістер №60
Київський вітамінний завод
від 138,26 грн
в 857 аптеках
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Вітамін A+E Здоров'я
Вітамін A+E Здоров'я
Капсули м'які блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 115,50 грн
в 5 аптеках
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Аевіт®
Аевіт®
Капсули м'які блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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