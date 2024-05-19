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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Київ (22265) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 235 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
54,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (8)
52,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
62,20
Економія: -18,79 грн
43,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
52,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
46,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
48,08
Економія: -3,08 грн
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
58,50
Економія: -13,35 грн
45,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
62,90
Економія: -1,89 грн
61,01 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
66,20
Економія: -20,04 грн
46,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (4)
53,59
Економія: -1,69 грн
51,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (4)
55,53
Економія: -5,50 грн
50,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (4)
51,98
Економія: -4,43 грн
47,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
53,86
Економія: -7,09 грн
46,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (5)
64,10
Економія: -1,92 грн
62,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
53,38
Економія: -11,66 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
47,97
Економія: -2,22 грн
45,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (4)
56,92
Економія: -6,89 грн
50,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
50,76
Економія: -3,99 грн
46,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
56,92
Економія: -6,89 грн
50,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
59,55
Економія: -1,79 грн
57,76 грн