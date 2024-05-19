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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Київ (23083) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 648 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
99,99
Економія: -23,82 грн
76,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
74,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
85,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
70,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
86,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
104,99
Економія: -28,82 грн
76,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
74,72 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
101,90
Економія: -24,24 грн
77,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
91,81
Економія: -13,35 грн
78,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
86,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
97,80
Економія: -28,38 грн
69,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -16,53 грн
78,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
91,99
Економія: -15,82 грн
76,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
79,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
94,06
Економія: -15,60 грн
78,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
93,71
Економія: -19,81 грн
73,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
101,25 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
99,95
Економія: -3,00 грн
96,95 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (3)
115,00
Економія: -33,39 грн
81,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
87,77
Економія: -9,31 грн
78,46 грн