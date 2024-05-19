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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Київ (22266) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 626 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
85,99
Економія: -21,94 грн
64,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
59,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
72,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
59,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
71,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
88,50
Економія: -24,45 грн
64,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
87,80
Економія: -26,53 грн
61,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
62,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
95,00
Економія: -27,71 грн
67,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
77,35
Економія: -11,83 грн
65,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
62,57 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
82,30
Економія: -24,57 грн
57,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
80,03
Економія: -10,94 грн
69,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
76,99
Економія: -12,94 грн
64,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
79,24
Економія: -14,09 грн
65,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
78,00
Економія: -11,93 грн
66,07 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
93,05
Економія: -2,79 грн
90,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
100,40
Економія: -29,91 грн
70,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
73,32
Економія: -7,80 грн
65,52 грн