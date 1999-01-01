Київ
Прості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)
A11G A01

Кислота аскорбінова (вітамін С)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A11ВІТАМІНИ
A11GПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬ
A11G AПрості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)
A11G A01Кислота аскорбінова (вітамін С)
Сортування: По популярності
Аскорбінова кислота
Аскорбінова кислота
Драже 50 мг контейнер №160
Київський вітамінний завод
від 48,55 грн
в 910 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком полуниці №10
Київський вітамінний завод
від 7,38 грн
в 745 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком тутті-фрутті №10
Київський вітамінний завод
від 7,20 грн
в 743 аптеках
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Аскорбінова кислота-Дарниця
Аскорбінова кислота-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 64,08 грн
в 728 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком лимону №10
Київський вітамінний завод
від 7,12 грн
в 715 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком банану №10
Київський вітамінний завод
від 6,90 грн
в 711 аптеці
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком манго №10
Київський вітамінний завод
від 7,12 грн
в 710 аптеках
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Аскорбінова кислота-Дарниця
Аскорбінова кислота-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 57,81 грн
в 700 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці №10
Київський вітамінний завод
від 7,20 грн
в 699 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком дині №10
Київський вітамінний завод
від 7,12 грн
в 697 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком м'яти №10
Київський вітамінний завод
від 7,12 грн
в 665 аптеках
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Вітамін C 500
Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г контейнер з персиковим смаком №30
Київський вітамінний завод
від 48,74 грн
в 550 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком апельсину №10
Київський вітамінний завод
від 7,20 грн
в 542 аптеках
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Вітамін C 500
Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г блістер з апельсиновим смаком №60
Київський вітамінний завод
від 80,41 грн
в 464 аптеках
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Аскорбінова кислота
Аскорбінова кислота
Драже 50 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 15,40 грн
в 452 аптеках
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Вітамін C 500
Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г блістер з апельсиновим смаком №10
Київський вітамінний завод
від 17,33 грн
в 425 аптеках
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Аскорбінова кислота
Аскорбінова кислота
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від 49,70 грн
в 293 аптеках
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Аскорбінова кислота
Аскорбінова кислота
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампули у блістері 2 мл в пачці №10
Лубнифарм
від 56,28 грн
в 286 аптеках
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Вітамін C 500
Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г блістер з персиковим смаком №60
Київський вітамінний завод
від 80,15 грн
в 281 аптеці
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Аскорбінова кислота
Аскорбінова кислота
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками №10
Лубнифарм
від 50,02 грн
в 191 аптеці
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