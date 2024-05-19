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Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Київ (41129) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 774 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
93,99
Економія: -26,09 грн
67,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4), ампула (4)
67,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1), ампула (3)
59,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
69,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
90,99
Економія: -23,09 грн
67,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (5)
60,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
65,90 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
80,90
Економія: -6,33 грн
74,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (3)
77,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (4)
81,58
Економія: -20,04 грн
61,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5), ампула (5)
69,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1), ампула (6)
65,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
80,90
Економія: -6,33 грн
74,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), ампула (8)
69,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
84,36
Економія: -19,88 грн
64,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
85,50
Економія: -17,60 грн
67,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (4)
89,87
Економія: -25,43 грн
64,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2), ампула (4)
83,27
Економія: -21,75 грн
61,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (4)
95,40
Економія: -2,86 грн
92,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
80,90
Економія: -6,33 грн
74,57 грн