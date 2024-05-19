Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Київ (41129) Лікарський препарат - ціни
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10