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Аскорбінова кислота драже 50 мг блістер, №50 - Київ (84137) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
24,12
Економія: -6,13 грн
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (8)
27,10
Економія: -9,11 грн
17,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
24,70
Економія: -7,82 грн
16,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (2)
13,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (5)
16,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
24,20
Економія: -0,73 грн
23,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (3)
17,51
Економія: -0,63 грн
16,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
17,85
Економія: -0,56 грн
17,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (6)
16,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
22,50
Економія: -4,51 грн
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (5)
22,60
Економія: -4,61 грн
17,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (5)
14,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
25,00
Економія: -7,01 грн
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (5)
23,31
Економія: -5,32 грн
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (6)
24,79
Економія: -6,80 грн
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
22,50
Економія: -4,51 грн
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (5)
25,90
Економія: -7,91 грн
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (7)
23,40
Економія: -5,41 грн
17,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
15,48 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
22,00 грн