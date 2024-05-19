Аскорбінова кислота драже 50 мг блістер, №50 - Київ (84137) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 234 аптеках
Подорожник
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Київ, пл. Незалежності, 1
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Подорожник
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Київ, вул. Спаська, 5
Подорожник
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Верхній Вал, 22
Подорожник
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Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Подорожник
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Київ, вул. Нижній Вал, 31
Подорожник
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Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146