Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Київ (174139) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 38 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 35
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 6
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 7-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 9