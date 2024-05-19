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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Київ (174139) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: ампула (7)
50,02 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: ампула (2)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (1)
53,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2), ампула (7)
50,02 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Всього: ампула (6)
50,02 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: ампула (4)
50,02 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1), ампула (4)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 35
Всього: ампула (4)
50,02 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (2)
53,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (2), ампула (1)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
Всього: упаковка (1)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 6
Всього: ампула (7)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Всього: ампула (6)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (1)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (3)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 7-А
Всього: упаковка (3)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (3)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: ампула (1)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 9
Всього: ампула (7)
50,02 грн