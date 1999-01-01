Київ
ПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬ
A11G A
Прості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11G
ПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬ
A11G A
Прості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)
A11G A01
Кислота аскорбінова (вітамін С)
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Аскорбінова кислота
Драже 50 мг контейнер №160
Київський вітамінний завод
від
48,55
грн
в 910 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком полуниці №10
Київський вітамінний завод
від
7,38
грн
в 745 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком тутті-фрутті №10
Київський вітамінний завод
від
7,20
грн
в 743 аптеках
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Аскорбінова кислота-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
64,08
грн
в 728 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком лимону №10
Київський вітамінний завод
від
7,12
грн
в 715 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком банану №10
Київський вітамінний завод
від
6,90
грн
в 711 аптеці
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Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком манго №10
Київський вітамінний завод
від
7,12
грн
в 710 аптеках
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Аскорбінова кислота-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
57,81
грн
в 700 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці №10
Київський вітамінний завод
від
7,20
грн
в 699 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком дині №10
Київський вітамінний завод
від
7,12
грн
в 697 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком м'яти №10
Київський вітамінний завод
від
7,12
грн
в 665 аптеках
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Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г контейнер з персиковим смаком №30
Київський вітамінний завод
від
48,74
грн
в 550 аптеках
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Аскорбінка®-КВ
Таблетки 25 мг в етикетці зі смаком апельсину №10
Київський вітамінний завод
від
7,20
грн
в 542 аптеках
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Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г блістер з апельсиновим смаком №60
Київський вітамінний завод
від
80,41
грн
в 464 аптеках
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Аскорбінова кислота
Драже 50 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
15,40
грн
в 452 аптеках
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Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г блістер з апельсиновим смаком №10
Київський вітамінний завод
від
17,33
грн
в 425 аптеках
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Аскорбінова кислота
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від
49,70
грн
в 293 аптеках
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Аскорбінова кислота
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампули у блістері 2 мл в пачці №10
Лубнифарм
від
56,28
грн
в 286 аптеках
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Вітамін C 500
Таблетки жувальні 0,5 г блістер з персиковим смаком №60
Київський вітамінний завод
від
80,15
грн
в 281 аптеці
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Аскорбінова кислота
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками №10
Лубнифарм
від
50,02
грн
в 191 аптеці
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