Київ
ПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬ
A11G B
Комбіновані препарати, що містять аскорбінову кислоту (вітамін C)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11G
ПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬ
A11G B
Комбіновані препарати, що містять аскорбінову кислоту (вітамін C)
A11G B10**
Аскорбінова кислота в комбінації з різними засобами
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Аскоцин®
Таблетки жувальні стрип №100
Гледфарм
від
333,64
грн
в 663 аптеках
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Аскоцин® Макс
Таблетки шипучі туба №10
Гледфарм
від
106,18
грн
в 35 аптеках
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Аскоцин®
Таблетки жувальні стрип №30
Гледфарм
Немає в наявності
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Кислота аскорбінова з глюкозою
Таблетки блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. жув.
табл. шип.
Пакування
блістер
стрип
туба
Кількість штук в упаковці
10
30
100
Виробник
Гледфарм
Киевский витаминный завод
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