Київ
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D A
Прості препарати вітаміну В1
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11D
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D A
Прості препарати вітаміну В1
A11D A01
Тіамін (вітамін В1)
A11D A02
Сульбутіамін
A11D A04**
Кокарбоксилаза
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Кокарбоксилази гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл у блістерах №10
ФЗ "Біофарма"
від
231,00
грн
в 701 аптеці
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Енеріон®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Серв'є
від
215,96
грн
в 695 аптеках
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Тіаміну хлорид-Дарниця (вітамін В1-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
68,93
грн
в 652 аптеках
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Тіаміну хлорид (вітамін B1)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл в однобічному блістері, у пачці №10
Лекхім-Харків
від
61,12
грн
в 431 аптеці
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Тіаміну хлорид (вітамін B1)
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від
59,70
грн
в 173 аптеках
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Тіаміну хлорид-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 % ампула 1 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
47,80
грн
в 100 аптеках
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Кокарбоксилази гідрохлорид
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 50 мг ампули у блістері з ррозчинником в ампулах 2 мл, у блістерах №10
ФЗ "Біофарма"
від
241,85
грн
в 85 аптеках
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Кокарбоксилази гідрохлорид
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 50 мг ампула блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від
254,60
грн
в 62 аптеках інших міст
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Кокарбоксилаза-Форте
Таблетки 25 мг блістер в пачці №30
ФарКоС
Немає в наявності
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Кокарбоксилаза-Форте
Таблетки 50 мг блістер в пачці №30
ФарКоС
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
табл.
табл. в/о
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Виробник
Биофарма ФЗ
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Серв'є
ФЗ "Біофарма"
ФарКоС ФФ
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