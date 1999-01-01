Київ
ВІТАМІНИ А ТА D, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМБІНАЦІЯ ЦИХ ВІТАМІНІВ
A11C C

Препарати вітаміну D та його аналогів

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11CВІТАМІНИ А ТА D, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМБІНАЦІЯ ЦИХ ВІТАМІНІВ
A11C CПрепарати вітаміну D та його аналогів
Сортування: По популярності
Аквадетрим® вітамін D3
Аквадетрим® вітамін D3
Розчин для перорального застосування, водний 15000 мо/мл флакон 10 мл №1
Польфарма
від 284,34 грн
в 906 аптеках
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Декрістол® 20000 МО
Декрістол® 20000 МО
Капсули м'які 20000 мо блістер №20
Мібе Україна
від 599,84 грн
в 878 аптеках
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Відеїн
Відеїн
Капсули м'які 4000 мо блістер №30
Київський вітамінний завод
від 259,96 грн
в 811 аптеці
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Олідетрим® Д3 Форте
Олідетрим® Д3 Форте
Капсули м'які 10000 мо блістер №30
Польфарма
від 312,76 грн
в 678 аптеках
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Відеїн
Відеїн
Капсули м'які 1000 мо блістер №60
Київський вітамінний завод
від 162,64 грн
в 639 аптеках
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Відеїн
Відеїн
Капсули м'які 20000 мо блістер №20
Київський вітамінний завод
від 555,00 грн
в 605 аптеках
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Коледан
Коледан
Краплі оральні, розчин 15000 мо/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Уорлд Медицин
від 202,80 грн
в 559 аптеках
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Декрістол® 1000 МО
Декрістол® 1000 МО
Таблетки 1000 мо блістер в пачці №50
Мібе Україна
від 207,00 грн
в 461 аптеці
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Декрістол® краплі
Декрістол® краплі
Краплі оральні, розчин 20000 мо/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Мібе Україна
від 174,20 грн
в 440 аптеках
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Декрістол® 500 МО
Декрістол® 500 МО
Таблетки 500 мо блістер №50
Мібе Україна
від 130,04 грн
в 369 аптеках
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Аквадетрим® вітамін D3
Аквадетрим® вітамін D3
Розчин для перорального застосування, водний 15000 мо/мл флакон 30 мл №1
Польфарма
від 406,41 грн
в 358 аптеках
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Ергокальциферол (вітамін D2)
Ергокальциферол (вітамін D2)
Розчин олійний оральний 0,125 % флакон 10 мл №1
Технолог
від 22,12 грн
в 239 аптеках
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Аквавіт-Д3
Аквавіт-Д3
Розчин оральний 375 мкг/мл флакон 10 мл №1
Лекхім
від 165,88 грн
в 133 аптеках
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Д3 Крапелька
Д3 Крапелька
Краплі оральні 4000 мо/мл флакон-крапельниця 10 мл у коробці №1
Teva
від 119,49 грн
в 51 аптеці
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Вітамін D3
Вітамін D3
Розчин оральний 15000 мо/1 мл флакон 10 мл тм baum pharm №1
Артеріум Лтд
від 269,01 грн
в 50 аптеках інших міст
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Вітамін D3
Вітамін D3
Таблетки 2000 мо блістер №30
від 78,30 грн
в 8 аптеках
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Ергокальциферол
Ергокальциферол
Розчин олійний оральний 1,25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Вітаміни
від 32,80 грн
в 8 аптеках
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Вітамін D3
Вітамін D3
Таблетки 5600 мо блістер №30
від 125,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Вітамін D3
Вітамін D3
Таблетки 4000 мо блістер №30
від 95,10 грн
в 1 аптеці
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Вітамін D3
Вітамін D3
Краплі оральні, розчин 15000 мо/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 8 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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