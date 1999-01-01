Київ
ВІТАМІНИ А ТА D, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМБІНАЦІЯ ЦИХ ВІТАМІНІВ
A11C C
Препарати вітаміну D та його аналогів
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11C
ВІТАМІНИ А ТА D, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМБІНАЦІЯ ЦИХ ВІТАМІНІВ
A11C C
Препарати вітаміну D та його аналогів
A11C C01
Ергокальциферол
A11C C03
Альфакальцидол
A11C C05
Колекальциферол
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Аквадетрим® вітамін D3
Розчин для перорального застосування, водний 15000 мо/мл флакон 10 мл №1
Польфарма
від
284,34
грн
в 906 аптеках
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Декрістол® 20000 МО
Капсули м'які 20000 мо блістер №20
Мібе Україна
від
599,84
грн
в 878 аптеках
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Відеїн
Капсули м'які 4000 мо блістер №30
Київський вітамінний завод
від
259,96
грн
в 811 аптеці
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Олідетрим® Д3 Форте
Капсули м'які 10000 мо блістер №30
Польфарма
від
312,76
грн
в 678 аптеках
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Відеїн
Капсули м'які 1000 мо блістер №60
Київський вітамінний завод
від
162,64
грн
в 639 аптеках
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Відеїн
Капсули м'які 20000 мо блістер №20
Київський вітамінний завод
від
555,00
грн
в 605 аптеках
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Коледан
Краплі оральні, розчин 15000 мо/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Уорлд Медицин
від
202,80
грн
в 559 аптеках
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Декрістол® 1000 МО
Таблетки 1000 мо блістер в пачці №50
Мібе Україна
від
207,00
грн
в 461 аптеці
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Декрістол® краплі
Краплі оральні, розчин 20000 мо/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Мібе Україна
від
174,20
грн
в 440 аптеках
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Декрістол® 500 МО
Таблетки 500 мо блістер №50
Мібе Україна
від
130,04
грн
в 369 аптеках
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Аквадетрим® вітамін D3
Розчин для перорального застосування, водний 15000 мо/мл флакон 30 мл №1
Польфарма
від
406,41
грн
в 358 аптеках
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Ергокальциферол (вітамін D2)
Розчин олійний оральний 0,125 % флакон 10 мл №1
Технолог
від
22,12
грн
в 239 аптеках
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Аквавіт-Д3
Розчин оральний 375 мкг/мл флакон 10 мл №1
Лекхім
від
165,88
грн
в 133 аптеках
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Д3 Крапелька
Краплі оральні 4000 мо/мл флакон-крапельниця 10 мл у коробці №1
Teva
від
119,49
грн
в 51 аптеці
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Вітамін D3
Розчин оральний 15000 мо/1 мл флакон 10 мл тм baum pharm №1
Артеріум Лтд
від
269,01
грн
в 50 аптеках інших міст
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Вітамін D3
Таблетки 2000 мо блістер №30
від
78,30
грн
в 8 аптеках
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Ергокальциферол
Розчин олійний оральний 1,25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Вітаміни
від
32,80
грн
в 8 аптеках
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Вітамін D3
Таблетки 5600 мо блістер №30
від
125,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Вітамін D3
Таблетки 4000 мо блістер №30
від
95,10
грн
в 1 аптеці
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Вітамін D3
Краплі оральні, розчин 15000 мо/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 8 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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капс. м'які
крап. орал.
крап. орал., р-н
р-н д/перорал. застос. водн.
р-н олійн. орал.
р-н орал.
табл.
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Дозування
0.5 мкг
0.25 мкг
0.125 %
1 мкг
1.25 мг/мл
375 мкг/мл
500 МО
1000 МО
2000 МО
4000 МО
4000 МО/мл
5600 МО
10000 МО
15000 МО/1 мл
15000 МО/мл
20000 МО
20000 МО/мл
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Пакування
блістер
контейнер
фл. 10 мл
фл. 30 мл
фл. з пробкою-крап. і кришкою 8 мл
фл. скляний 10 мл
фл.-крапельн. 10 мл
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Виробник
Sopharma
Zentiva
Артеріум Лтд
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Мібе Україна
Польфарма
Тева Украина
Технолог
Уорлд Медицин
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