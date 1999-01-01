Київ
Препарати вітаміну D та його аналогів
A11C C01
Ергокальциферол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11C
ВІТАМІНИ А ТА D, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМБІНАЦІЯ ЦИХ ВІТАМІНІВ
A11C C
Препарати вітаміну D та його аналогів
A11C C01
Ергокальциферол
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Ергокальциферол (вітамін D2)
Розчин олійний оральний 0,125 % флакон 10 мл №1
Технолог
від
22,12
грн
в 239 аптеках
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Ергокальциферол
Розчин олійний оральний 1,25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Вітаміни
від
32,80
грн
в 8 аптеках
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Дозування
0.125 %
1.25 мг/мл
Пакування
фл. 10 мл
фл. скляний 10 мл
Виробник
Sopharma
Технолог
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