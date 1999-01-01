Київ
Препарати вітаміну D та його аналогів
A11C C01

Ергокальциферол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11CВІТАМІНИ А ТА D, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМБІНАЦІЯ ЦИХ ВІТАМІНІВ
A11C CПрепарати вітаміну D та його аналогів
A11C C01Ергокальциферол
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Ергокальциферол (вітамін D2)
Ергокальциферол (вітамін D2)
Розчин олійний оральний 0,125 % флакон 10 мл №1
Технолог
від 22,12 грн
в 239 аптеках
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Ергокальциферол
Ергокальциферол
Розчин олійний оральний 1,25 мг/мл флакон скляний 10 мл №1
Вітаміни
від 32,80 грн
в 8 аптеках
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