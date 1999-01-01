Київ
Препарати вітаміну D та його аналогів
A11C C03
Альфакальцидол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11C
ВІТАМІНИ А ТА D, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМБІНАЦІЯ ЦИХ ВІТАМІНІВ
A11C C
Препарати вітаміну D та його аналогів
A11C C03
Альфакальцидол
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Альфа Д3
Капсули м'які 0,5 мкг контейнер №30
Зентіва
Немає в наявності
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Альфа Д3
Капсули м'які 0,25 мкг контейнер №30
Зентіва
Немає в наявності
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Альфа Д3
Капсули м'які 1 мкг контейнер №30
Зентіва
Немає в наявності
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