Київ
Препарати вітаміну D та його аналогів
A11C C03

Альфакальцидол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11CВІТАМІНИ А ТА D, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМБІНАЦІЯ ЦИХ ВІТАМІНІВ
A11C CПрепарати вітаміну D та його аналогів
A11C C03Альфакальцидол
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Альфа Д3
Альфа Д3
Капсули м'які 0,5 мкг контейнер №30
Зентіва
Немає в наявності
Альфа Д3
Альфа Д3
Капсули м'які 0,25 мкг контейнер №30
Зентіва
Немає в наявності
Альфа Д3
Альфа Д3
Капсули м'які 1 мкг контейнер №30
Зентіва
Немає в наявності
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