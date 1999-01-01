Київ
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A B

Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A BІнсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії
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Епайдра®
Епайдра®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл шприц-ручка солостар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
від 888,55 грн
в 590 аптеках
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Актрапід® НМ Флекспен®
Актрапід® НМ Флекспен®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці №5
Ново Нордіск
від 793,53 грн
в 534 аптеках
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Новорапід® Флекспен®
Новорапід® Флекспен®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вкладений в шприц-ручку №5
Ново Нордіск
від 1086,10 грн
в 452 аптеках
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Фармасулін® H
Фармасулін® H
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Фармак
від 736,19 грн
в 213 аптеках
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Актрапід® HM
Актрапід® HM
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Ново Нордіск
від 448,52 грн
в 193 аптеках
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Фармасулін® H
Фармасулін® H
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 449,84 грн
в 171 аптеці
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Генсулін Р
Генсулін Р
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл №5
Біотон
від 398,80 грн
в 80 аптеках
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Генсулін Р
Генсулін Р
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл флакон 10 мл №1
Біотон
від 429,70 грн
в 49 аптеках
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Хумодар® Р100Р
Хумодар® Р100Р
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Індар
від 267,45 грн
в 40 аптеках
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Хумодар® Р100Р
Хумодар® Р100Р
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Індар
від 804,00 грн
в 31 аптеці
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Хумодар® Р100Р
Хумодар® Р100Р
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Індар
від 173,18 грн
в 10 аптеках
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Інсулар Актив
Інсулар Актив
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №5
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Інсулар Актив
Інсулар Актив
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Інсувіт® Н
Інсувіт® Н
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл в пачці №1
ВІТАЛ Фарма
Немає в наявності
Фармасулін® H
Фармасулін® H
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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