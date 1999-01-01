Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії
A10A B04

Інсулін ліспро

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A BІнсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії
A10A B04Інсулін ліспро
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Хумалог®
Хумалог®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Ліллі Франс
Немає в наявності
Хумалог®
Хумалог®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл шприц-ручка квікпен 3 мл №5
Ліллі Франс
Немає в наявності
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