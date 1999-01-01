Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії
A10A B05
Інсулін аспарагин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A B
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії
A10A B05
Інсулін аспарагин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Новорапід® Флекспен®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вкладений в шприц-ручку №5
Ново Нордіск
від
1086,10
грн
в 452 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню