Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії
A10A B05

Інсулін аспарагин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A BІнсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії
A10A B05Інсулін аспарагин
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Новорапід® Флекспен®
Новорапід® Флекспен®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вкладений в шприц-ручку №5
Ново Нордіск
від 1086,10 грн
в 452 аптеках
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