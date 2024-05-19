Актрапід® HM розчин для ін'єкцій 100 МО/мл флакон 10 мл, №1 - Київ (72062) Лікарський препарат - ціни
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Фармація
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Київ, вул. Іллінська, 3/7
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Подорожник
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