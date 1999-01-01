Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії
A10A B01
Інсулін (людський)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A B
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії
A10A B01
Інсулін (людський)
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Актрапід® НМ Флекспен®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці №5
Ново Нордіск
від
793,53
грн
в 534 аптеках
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Фармасулін® H
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Фармак
від
736,19
грн
в 213 аптеках
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Актрапід® HM
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Ново Нордіск
від
448,52
грн
в 193 аптеках
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Фармасулін® H
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
449,84
грн
в 171 аптеці
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Генсулін Р
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл №5
Біотон
від
398,80
грн
в 80 аптеках
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Генсулін Р
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл флакон 10 мл №1
Біотон
від
429,70
грн
в 49 аптеках
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Хумодар® Р100Р
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Індар
від
267,45
грн
в 40 аптеках
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Хумодар® Р100Р
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Індар
від
804,00
грн
в 31 аптеці
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Хумодар® Р100Р
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Індар
від
173,18
грн
в 10 аптеках
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Інсувіт® Н
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл блістер у пачці №5
ВІТАЛ Фарма
Немає в наявності
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Інсувіт® Н
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл в пачці №1
ВІТАЛ Фарма
Немає в наявності
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Інсулар Актив
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Фармасулін® H
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Інсулар Актив
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №5
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Хумодар® Р100
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №3
Індар
Немає в наявності
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Дозування
100 МО/мл
100 ОД/мл
Пакування
картридж 3 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
шприц-ручка КвікПен 3 мл
шприц-ручка СолоСтар® 3 мл
Кількість штук в упаковці
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5
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Виробник
VITAL Pharma
Індар
Біотон
Индар
Корпорация Артериум
Ліллі Франс
Ново Нордіск
Санофи-Авентис Украина
Санофі-Авентіс Україна
Фармак
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