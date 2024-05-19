Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці, №5 - Київ (556202) Лікарський препарат - ціни
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (6)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37