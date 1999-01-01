Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
A05B A
Гепатотропні препарати
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05B
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
A05B A
Гепатотропні препарати
A05B A01
Аргінин глутамат
A05B A03
Силімарин
A05B A06
Орнітин оксоглурат
A05B A09
Метадоксин
A05B A50**
Різні препарати
A05B A53**
Силімарин, комбінації
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Антраль®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,2 г блістер №30
Фармак
від
233,42
грн
в 990 аптеках
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Глутаргін
Таблетки 0,75 г блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
212,97
грн
в 969 аптеках
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Ессенціалє® форте Н
Капсули 300 мг №100
Санофі
від
884,50
грн
в 936 аптеках
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Карсил® форте
Капсули тверді 90 мг №30
Софарма
від
317,00
грн
в 930 аптеках
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Глутаргін алкоклін
Порошок для орального розчину 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
від
222,00
грн
в 893 аптеках
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Глутаргін
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/мл ампула 5 мл у блістері у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від
572,55
грн
в 845 аптеках
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Ессенціалє® форте Н
Капсули 300 мг №30
Санофі
від
296,49
грн
в 746 аптеках
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Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №100
Дарниця ФФ
від
242,03
грн
в 744 аптеках
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Далмаксін
Супозиторії 0,2 г блістер №10
Лекхім-Харків
від
440,00
грн
в 728 аптеках
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Галстена®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від
459,12
грн
в 718 аптеках
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Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №50
Дарниця ФФ
від
143,45
грн
в 716 аптеках
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Ларнамін®
Гранули для орального розчину 3 г/5 г саше №30
Фармак
від
1027,59
грн
в 694 аптеках
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Галстена®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від
276,57
грн
в 685 аптеках
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Легалон® 140
Капсули 140 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
602,40
грн
в 658 аптеках
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Гепа-Мерц
Гранули 3 г/5 г пакет 5 г №30
Асіно
від
2118,00
грн
в 641 аптеці
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Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №30
Дарниця ФФ
від
83,58
грн
в 621 аптеці
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Аргітек
Розчин для інфузій 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарниця ФФ
від
114,00
грн
в 555 аптеках
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Хепель
Таблетки контейнер №50
Heel
від
314,64
грн
в 550 аптеках
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Гепар Комп. Хеель
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
953,55
грн
в 549 аптеках
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Форма випуску
гран.
гран. д/орал. р-ну
капс.
капс. тверд.
конц. д/р-ну д/інф.
крап. орал.
ліофіл. д/емул. д/ін.
плоди
пор. д/оральн. р-ну
р-н д/ін.
р-н д/інф.
суп.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.1 г
0.2 г
0.5 г
0.25 г
0.75 г
1 г
1 г/3 г
3 г
3 г/5 г
5 г
8 мг/мл
22.5 мг
25 мг
35 мг
40 мг/мл
50 мг/мл
70 мг
90 мг
100 г
140 мг
150 мг
200 г
200 мг/мл
250 мг/5 мл
300 мг
400 мг/мл
500 мг/мл
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Пакування
амп. 1.1 мл
амп. 2.2 мл
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. 20 мл
банка пластик.
блістер
блістер у пачці
контейнер
пакет 3 г
пакет 5 г
пачка
пляшка
саше
фл.
фл. 10 мл
фл. 30 мл
фл. 250 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
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Кількість штук в упаковці
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Apotex
Beijing Union Pharmaceutical Factory
Himalaya
MEGA LIFESCIENCES
Pekana Naturheilmittel
Stada
ІнтерХім
Асіно
Біолік Фарма
ВАЛАРТИН ФАРМА
Віола
Дарниця ФФ
Здоров'я
Корпорація Здоров'я
Лекхім
ООО "Фармасел"
Опелла Хелскеа Україна
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Санофі
Софарма
Стиролбиофарм
Тева Украина
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Фармак
Фітофарм
Хеель
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