Київ
Гепатотропні препарати
A05B A06
Орнітин оксоглурат
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05B
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
A05B A
Гепатотропні препарати
A05B A06
Орнітин оксоглурат
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
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Ларнамін®
Гранули для орального розчину 3 г/5 г саше №30
Фармак
від
1027,59
грн
в 694 аптеках
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Гепа-Мерц
Гранули 3 г/5 г пакет 5 г №30
Асіно
від
2118,00
грн
в 641 аптеці
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Гепа-Мерц
Концентрат для розчину для інфузій 5 г ампула 10 мл №10
Асіно
від
2753,45
грн
в 421 аптеці
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Ларнамін®
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг/мл ампула 10 мл в пачці №10
Фармак
від
882,00
грн
в 395 аптеках
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Гептор-Фармекс
Гранули 3 г пакет 5 г №30
Здоров'я
від
776,10
грн
в 295 аптеках
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Гептор-Фармекс
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг/мл флакон 10 мл №10
Здоров'я
від
936,40
грн
в 285 аптеках
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Гептор-Фармекс
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоров'я
від
576,60
грн
в 283 аптеках
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Гепатокс
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
від
2442,70
грн
в 144 аптеках
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Гепа-Мерц
Гранули 3 г/5 г пакет 5 г №50
Асіно
Немає в наявності
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Гепа-Мерц
Гранули 3 г/5 г пакет 5 г №100
Асіно
Немає в наявності
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Форма випуску
гран.
гран. д/орал. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
Дозування
3 г
3 г/5 г
5 г
500 мг/мл
Пакування
амп. 10 мл
пакет 5 г
саше
фл. 10 мл
Кількість штук в упаковці
5
10
30
50
100
Виробник
Асіно
Здоров'я
ООО "Фармасел"
Фармак
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