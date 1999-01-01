Київ
Гепатотропні препарати
A05B A06

Орнітин оксоглурат

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05BПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
A05B AГепатотропні препарати
A05B A06Орнітин оксоглурат
A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
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Ларнамін®
Ларнамін®
Гранули для орального розчину 3 г/5 г саше №30
Фармак
від 1027,59 грн
в 694 аптеках
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Гепа-Мерц
Гепа-Мерц
Гранули 3 г/5 г пакет 5 г №30
Асіно
від 2118,00 грн
в 641 аптеці
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Гепа-Мерц
Гепа-Мерц
Концентрат для розчину для інфузій 5 г ампула 10 мл №10
Асіно
від 2753,45 грн
в 421 аптеці
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Ларнамін®
Ларнамін®
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг/мл ампула 10 мл в пачці №10
Фармак
від 882,00 грн
в 395 аптеках
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Гептор-Фармекс
Гептор-Фармекс
Гранули 3 г пакет 5 г №30
Здоров'я
від 776,10 грн
в 295 аптеках
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Гептор-Фармекс
Гептор-Фармекс
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг/мл флакон 10 мл №10
Здоров'я
від 936,40 грн
в 285 аптеках
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Гептор-Фармекс
Гептор-Фармекс
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг/мл флакон 10 мл №5
Здоров'я
від 576,60 грн
в 283 аптеках
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Гепатокс
Гепатокс
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
від 2442,70 грн
в 144 аптеках
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Гепа-Мерц
Гепа-Мерц
Гранули 3 г/5 г пакет 5 г №50
Асіно
Немає в наявності
Гепа-Мерц
Гепа-Мерц
Гранули 3 г/5 г пакет 5 г №100
Асіно
Немає в наявності
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