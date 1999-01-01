Київ
Гепатотропні препарати
A05B A01

Аргінин глутамат

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05BПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
A05B AГепатотропні препарати
A05B A01Аргінин глутамат
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Глутаргін
Глутаргін
Таблетки 0,75 г блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 212,97 грн
в 969 аптеках
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Глутаргін алкоклін
Глутаргін алкоклін
Порошок для орального розчину 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
від 222,00 грн
в 893 аптеках
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Глутаргін
Глутаргін
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/мл ампула 5 мл у блістері у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від 572,55 грн
в 845 аптеках
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Аргітек
Аргітек
Розчин для інфузій 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарниця ФФ
від 114,00 грн
в 555 аптеках
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Глутаргін
Глутаргін
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 311,77 грн
в 521 аптеці
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Глутаргін
Глутаргін
Таблетки 0,25 г блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 91,86 грн
в 507 аптеках
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Глутаргін
Глутаргін
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 85,63 грн
в 357 аптеках
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Глутаргін алкоклін
Глутаргін алкоклін
Таблетки 1 г блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 182,89 грн
в 337 аптеках
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Глутаргін алкоклін
Глутаргін алкоклін
Таблетки 1 г блістер №2
Корпорація Здоров'я
від 52,65 грн
в 203 аптеках
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Глутаргін алкоклін
Глутаргін алкоклін
Порошок для орального розчину 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорація Здоров'я
від 58,62 грн
в 54 аптеках
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Аргінін-Дарниця
Аргінін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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