Київ
Гепатотропні препарати
A05B A01
Аргінин глутамат
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05B
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
A05B A
Гепатотропні препарати
A05B A01
Аргінин глутамат
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Глутаргін
Таблетки 0,75 г блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
212,97
грн
в 969 аптеках
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Глутаргін алкоклін
Порошок для орального розчину 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
від
222,00
грн
в 893 аптеках
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Глутаргін
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/мл ампула 5 мл у блістері у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від
572,55
грн
в 845 аптеках
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Аргітек
Розчин для інфузій 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарниця ФФ
від
114,00
грн
в 555 аптеках
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Глутаргін
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
311,77
грн
в 521 аптеці
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Глутаргін
Таблетки 0,25 г блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
91,86
грн
в 507 аптеках
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Глутаргін
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
85,63
грн
в 357 аптеках
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Глутаргін алкоклін
Таблетки 1 г блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
182,89
грн
в 337 аптеках
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Глутаргін алкоклін
Таблетки 1 г блістер №2
Корпорація Здоров'я
від
52,65
грн
в 203 аптеках
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Глутаргін алкоклін
Порошок для орального розчину 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорація Здоров'я
від
58,62
грн
в 54 аптеках
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Аргінін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 40 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/оральн. р-ну
р-н д/ін.
р-н д/інф.
табл.
Дозування
0.25 г
0.75 г
1 г
1 г/3 г
8 мг/мл
40 мг/мл
200 мг/мл
400 мг/мл
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Пакування
амп. 5 мл
блістер
пакет 3 г
фл. 250 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
10
30
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
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