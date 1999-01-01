Київ
Гепатотропні препарати
A05B A50**

Різні препарати

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05BПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
A05B AГепатотропні препарати
A05B A50**Різні препарати
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Антраль®
Антраль®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,2 г блістер №30
Фармак
від 233,42 грн
в 990 аптеках
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Ессенціалє® форте Н
Ессенціалє® форте Н
Капсули 300 мг №100
Санофі
від 884,50 грн
в 936 аптеках
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Ессенціалє® форте Н
Ессенціалє® форте Н
Капсули 300 мг №30
Санофі
від 296,49 грн
в 746 аптеках
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Далмаксін
Далмаксін
Супозиторії 0,2 г блістер №10
Лекхім-Харків
від 440,00 грн
в 728 аптеках
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Галстена®
Галстена®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від 459,12 грн
в 718 аптеках
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Галстена®
Галстена®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від 276,57 грн
в 685 аптеках
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Хепель
Хепель
Таблетки контейнер №50
Heel
від 314,64 грн
в 550 аптеках
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Гепар Комп. Хеель
Гепар Комп. Хеель
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 953,55 грн
в 549 аптеках
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Лесфаль
Лесфаль
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл пачка №5
Фармак
від 255,17 грн
в 510 аптеках
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Галстена®
Галстена®
Таблетки №48
Перріго Україна
від 484,80 грн
в 509 аптеках
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Біциклол
Біциклол
Таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
від 1082,57 грн
в 496 аптеках
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Лів.52®
Лів.52®
Таблетки банка пластикова №100
Хімалая
від 246,29 грн
в 486 аптеках
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Хепель Н
Хепель Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 229,03 грн
в 484 аптеках
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Розторопші плоди
Розторопші плоди
Плоди 200 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 97,46 грн
в 433 аптеках
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Гепаризин®
Гепаризин®
Розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 1249,00 грн
в 386 аптеках
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Есслівер Форте®
Есслівер Форте®
Капсули №30
Стада
від 306,22 грн
в 299 аптеках
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Ессенціалє® Н
Ессенціалє® Н
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
від 414,43 грн
в 285 аптеках
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Розторопші плоди
Розторопші плоди
Плоди 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 44,15 грн
в 125 аптеках
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Розторопші плоди
Розторопші плоди
Плоди 100 г пачка тм solution pharm №1
від 86,10 грн
в 56 аптеках
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Розторопші плоди
Розторопші плоди
Плоди 100 г пачка тм айві №1
від 26,50 грн
в 12 аптеках інших міст
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