Київ
Гепатотропні препарати
A05B A50**
Різні препарати
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05B
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
A05B A
Гепатотропні препарати
A05B A50**
Різні препарати
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Антраль®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,2 г блістер №30
Фармак
від
233,42
грн
в 990 аптеках
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Ессенціалє® форте Н
Капсули 300 мг №100
Санофі
від
884,50
грн
в 936 аптеках
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Ессенціалє® форте Н
Капсули 300 мг №30
Санофі
від
296,49
грн
в 746 аптеках
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Далмаксін
Супозиторії 0,2 г блістер №10
Лекхім-Харків
від
440,00
грн
в 728 аптеках
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Галстена®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від
459,12
грн
в 718 аптеках
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Галстена®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від
276,57
грн
в 685 аптеках
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Хепель
Таблетки контейнер №50
Heel
від
314,64
грн
в 550 аптеках
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Гепар Комп. Хеель
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
953,55
грн
в 549 аптеках
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Лесфаль
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл пачка №5
Фармак
від
255,17
грн
в 510 аптеках
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Галстена®
Таблетки №48
Перріго Україна
від
484,80
грн
в 509 аптеках
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Біциклол
Таблетки 25 мг №18
Бейджінг Юніон ФФ
від
1082,57
грн
в 496 аптеках
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Лів.52®
Таблетки банка пластикова №100
Хімалая
від
246,29
грн
в 486 аптеках
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Хепель Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
229,03
грн
в 484 аптеках
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Розторопші плоди
Плоди 200 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
97,46
грн
в 433 аптеках
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Гепаризин®
Розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
1249,00
грн
в 386 аптеках
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Есслівер Форте®
Капсули №30
Стада
від
306,22
грн
в 299 аптеках
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Ессенціалє® Н
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
від
414,43
грн
в 285 аптеках
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Розторопші плоди
Плоди 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
44,15
грн
в 125 аптеках
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Розторопші плоди
Плоди 100 г пачка тм solution pharm №1
від
86,10
грн
в 56 аптеках
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Розторопші плоди
Плоди 100 г пачка тм айві №1
від
26,50
грн
в 12 аптеках інших міст
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300 мг
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амп. 2.2 мл
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Himalaya
MEGA LIFESCIENCES
Pekana Naturheilmittel
Stada
Біолік Фарма
ВАЛАРТИН ФАРМА
Віола
Лекхім
Опелла Хелскеа Україна
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Санофі
Фармак
Фітофарм
Хеель
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