Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05B

ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05BПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
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Антраль®
Антраль®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,2 г блістер №30
Фармак
від 233,42 грн
в 990 аптеках
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Глутаргін
Глутаргін
Таблетки 0,75 г блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 212,97 грн
в 969 аптеках
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Ессенціалє® форте Н
Ессенціалє® форте Н
Капсули 300 мг №100
Санофі
від 884,50 грн
в 936 аптеках
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Карсил® форте
Карсил® форте
Капсули тверді 90 мг №30
Софарма
від 317,00 грн
в 930 аптеках
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Глутаргін алкоклін
Глутаргін алкоклін
Порошок для орального розчину 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорація Здоров'я
від 222,00 грн
в 893 аптеках
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Глутаргін
Глутаргін
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/мл ампула 5 мл у блістері у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від 572,55 грн
в 845 аптеках
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Ессенціалє® форте Н
Ессенціалє® форте Н
Капсули 300 мг №30
Санофі
від 296,49 грн
в 746 аптеках
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Дарсіл®
Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №100
Дарниця ФФ
від 242,03 грн
в 744 аптеках
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Далмаксін
Далмаксін
Супозиторії 0,2 г блістер №10
Лекхім-Харків
від 440,00 грн
в 728 аптеках
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Галстена®
Галстена®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від 459,12 грн
в 718 аптеках
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Дарсіл®
Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №50
Дарниця ФФ
від 143,45 грн
в 716 аптеках
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Ларнамін®
Ларнамін®
Гранули для орального розчину 3 г/5 г саше №30
Фармак
від 1027,59 грн
в 694 аптеках
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Галстена®
Галстена®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від 276,57 грн
в 685 аптеках
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Легалон® 140
Легалон® 140
Капсули 140 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 602,40 грн
в 658 аптеках
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Гепа-Мерц
Гепа-Мерц
Гранули 3 г/5 г пакет 5 г №30
Асіно
від 2118,00 грн
в 641 аптеці
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Дарсіл®
Дарсіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 22,5 мг №30
Дарниця ФФ
від 83,58 грн
в 621 аптеці
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Аргітек
Аргітек
Розчин для інфузій 8 мг/мл флакон 250 мл №1
Дарниця ФФ
від 114,00 грн
в 555 аптеках
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Хепель
Хепель
Таблетки контейнер №50
Heel
від 314,64 грн
в 550 аптеках
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Гепар Комп. Хеель
Гепар Комп. Хеель
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 953,55 грн
в 549 аптеках
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