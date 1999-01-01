Київ
СТИМУЛЯТОРИ ПЕРИСТАЛЬТИКИ (ПРОПУЛЬСАНТИ)
A03F A

Стимулятори перистальтики

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03FСТИМУЛЯТОРИ ПЕРИСТАЛЬТИКИ (ПРОПУЛЬСАНТИ)
A03F AСтимулятори перистальтики
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Метоклопрамід-Дарниця
Метоклопрамід-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 79,92 грн
в 975 аптеках
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Церукал®
Церукал®
Розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Teva
від 799,20 грн
в 962 аптеках
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Моторикс
Моторикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 99,08 грн
в 903 аптеках
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Мотиліум®
Мотиліум®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
МакНіл Продактс Лімітед
від 294,94 грн
в 855 аптеках
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Церукал®
Церукал®
Таблетки 10 мг флакон №50
Teva
від 452,18 грн
в 817 аптеках
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Домрид® SR
Домрид® SR
Таблетки пролонгованої дії 30 мг №30
Гледфарм
від 204,86 грн
в 794 аптеках
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Метоклопрамід-Дарниця
Метоклопрамід-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 59,36 грн
в 770 аптеках
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Домрид®
Домрид®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг №30
Гледфарм
від 116,84 грн
в 739 аптеках
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Мотоприд
Мотоприд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
Київський вітамінний завод
від 287,55 грн
в 739 аптеках
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Ганатон®
Ганатон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
Abbott Products GmbH
від 396,84 грн
в 707 аптеках
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Метоклопраміду гідрохлорид
Метоклопраміду гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 43,26 грн
в 690 аптеках
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Мотоприд
Мотоприд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від 157,63 грн
в 669 аптеках
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Ітомед®
Ітомед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 390,64 грн
в 664 аптеках
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Ітомед®
Ітомед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 931,30 грн
в 651 аптеці
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Домрид®
Домрид®
Суспензія оральна 1 мг/1мл флакон 60 мл з мірною ложкою №1
Гледфарм
від 151,35 грн
в 594 аптеках
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Мосид МТ
Мосид МТ
Таблетки 5 мг №30
Торрент
від 242,34 грн
в 581 аптеці
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Домідон®
Домідон®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг №30
Фармак
від 81,10 грн
в 566 аптеках
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Ітоприд-Фармак
Ітоприд-Фармак
Таблетки 50 мг блістер №40
Фармак
від 215,80 грн
в 492 аптеках
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Домрид®
Домрид®
Суспензія оральна 1 мг/1мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Гледфарм
від 172,93 грн
в 480 аптеках
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Метоклопрамід-Здоров'я
Метоклопрамід-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 54,70 грн
в 430 аптеках
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