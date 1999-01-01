Київ
Стимулятори перистальтики
A03F A07
Ітоприд
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03F
СТИМУЛЯТОРИ ПЕРИСТАЛЬТИКИ (ПРОПУЛЬСАНТИ)
A03F A
Стимулятори перистальтики
A03F A07
Ітоприд
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
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Мотоприд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
Київський вітамінний завод
від
287,55
грн
в 739 аптеках
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Ганатон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
Abbott Products GmbH
від
396,84
грн
в 707 аптеках
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Мотоприд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від
157,63
грн
в 669 аптеках
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Ітомед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
390,64
грн
в 664 аптеках
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Ітомед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
931,30
грн
в 651 аптеці
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Ітоприд-Фармак
Таблетки 50 мг блістер №40
Фармак
від
215,80
грн
в 492 аптеках
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Ітомед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №15
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
152,71
грн
в 350 аптеках
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Ітоприд-Фармак
Таблетки 50 мг блістер №100
Фармак
від
391,45
грн
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Виробник
PRO.MED.CS Praha a.s.
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Київський вітамінний завод
Фармак
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