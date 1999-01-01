Київ
Стимулятори перистальтики
A03F A07

Ітоприд

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03FСТИМУЛЯТОРИ ПЕРИСТАЛЬТИКИ (ПРОПУЛЬСАНТИ)
A03F AСтимулятори перистальтики
A03F A07Ітоприд
A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
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Мотоприд
Мотоприд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
Київський вітамінний завод
від 287,55 грн
в 739 аптеках
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Ганатон®
Ганатон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
Abbott Products GmbH
від 396,84 грн
в 707 аптеках
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Мотоприд
Мотоприд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від 157,63 грн
в 669 аптеках
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Ітомед®
Ітомед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 390,64 грн
в 664 аптеках
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Ітомед®
Ітомед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 931,30 грн
в 651 аптеці
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Ітоприд-Фармак
Ітоприд-Фармак
Таблетки 50 мг блістер №40
Фармак
від 215,80 грн
в 492 аптеках
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Ітомед®
Ітомед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №15
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 152,71 грн
в 350 аптеках
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Ітоприд-Фармак
Ітоприд-Фармак
Таблетки 50 мг блістер №100
Фармак
від 391,45 грн
в 1 аптеці інших міст
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