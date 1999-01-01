Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03F
СТИМУЛЯТОРИ ПЕРИСТАЛЬТИКИ (ПРОПУЛЬСАНТИ)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03F
СТИМУЛЯТОРИ ПЕРИСТАЛЬТИКИ (ПРОПУЛЬСАНТИ)
A03F A
Стимулятори перистальтики
Сортування:
По популярності
Фільтр
Метоклопрамід-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
79,92
грн
в 975 аптеках
Знайти в аптеках
Церукал®
Розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Teva
від
799,20
грн
в 962 аптеках
Знайти в аптеках
Моторикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
99,08
грн
в 903 аптеках
Знайти в аптеках
Мотиліум®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
МакНіл Продактс Лімітед
від
294,94
грн
в 855 аптеках
Знайти в аптеках
Церукал®
Таблетки 10 мг флакон №50
Teva
від
452,18
грн
в 817 аптеках
Знайти в аптеках
Домрид® SR
Таблетки пролонгованої дії 30 мг №30
Гледфарм
від
204,86
грн
в 794 аптеках
Знайти в аптеках
Метоклопрамід-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
59,36
грн
в 770 аптеках
Знайти в аптеках
Домрид®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг №30
Гледфарм
від
116,84
грн
в 739 аптеках
Знайти в аптеках
Мотоприд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
Київський вітамінний завод
від
287,55
грн
в 739 аптеках
Знайти в аптеках
Ганатон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
Abbott Products GmbH
від
396,84
грн
в 707 аптеках
Знайти в аптеках
Метоклопраміду гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
43,26
грн
в 690 аптеках
Знайти в аптеках
Мотоприд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від
157,63
грн
в 669 аптеках
Знайти в аптеках
Ітомед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №40
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
390,64
грн
в 664 аптеках
Знайти в аптеках
Ітомед®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
931,30
грн
в 651 аптеці
Знайти в аптеках
Домрид®
Суспензія оральна 1 мг/1мл флакон 60 мл з мірною ложкою №1
Гледфарм
від
151,35
грн
в 594 аптеках
Знайти в аптеках
Мосид МТ
Таблетки 5 мг №30
Торрент
від
242,34
грн
в 581 аптеці
Знайти в аптеках
Домідон®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг №30
Фармак
від
81,10
грн
в 566 аптеках
Знайти в аптеках
Ітоприд-Фармак
Таблетки 50 мг блістер №40
Фармак
від
215,80
грн
в 492 аптеках
Знайти в аптеках
Домрид®
Суспензія оральна 1 мг/1мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Гледфарм
від
172,93
грн
в 480 аптеках
Знайти в аптеках
Метоклопрамід-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
54,70
грн
в 430 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
Форма випуску
р-н д/ін.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл., дисперг. в рот. порожн.
Показати всі
Дозування
0.01 г
1 мг/1мл
5 мг
5 мг/мл
10 мг
30 мг
50 мг
Показати всі
Пакування
амп. 2 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл.
фл. 60 мл
фл. 100 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
10
15
20
30
40
50
100
Показати всі
Виробник
Ananta Medicare
Brupharmexport s.p.r.l.
Genom Biotech
McNeil Products Limited
Medley Pharmaceuticals
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
PRO.MED.CS Praha a.s.
Pharmascience
Sandoz
Torrent
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Ананта Медікеар
Гледфарм
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Київський вітамінний завод
Лекхім
МакНіл Продактс Лімітед
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Стома
Тева Украина
Уорлд Медицин
Фармак
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню