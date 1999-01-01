Київ
Стимулятори перистальтики
A03F A03

Домперидон

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03FСТИМУЛЯТОРИ ПЕРИСТАЛЬТИКИ (ПРОПУЛЬСАНТИ)
A03F AСтимулятори перистальтики
A03F A03Домперидон
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Моторикс
Моторикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 99,08 грн
в 903 аптеках
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Мотиліум®
Мотиліум®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
МакНіл Продактс Лімітед
від 294,94 грн
в 855 аптеках
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Домрид® SR
Домрид® SR
Таблетки пролонгованої дії 30 мг №30
Гледфарм
від 204,86 грн
в 794 аптеках
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Домрид®
Домрид®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг №30
Гледфарм
від 116,84 грн
в 739 аптеках
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Домрид®
Домрид®
Суспензія оральна 1 мг/1мл флакон 60 мл з мірною ложкою №1
Гледфарм
від 151,35 грн
в 594 аптеках
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Домідон®
Домідон®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг №30
Фармак
від 81,10 грн
в 566 аптеках
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Домрид®
Домрид®
Суспензія оральна 1 мг/1мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Гледфарм
від 172,93 грн
в 480 аптеках
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Домрид®
Домрид®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг №10
Гледфарм
від 57,98 грн
в 387 аптеках
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Моторикум
Моторикум
Таблетки 10 мг блістер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 129,13 грн
в 384 аптеках
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Домідон®
Домідон®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг тм ілан фарм №30
Фармак
від 49,10 грн
в 377 аптеках інших міст
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Моторикс
Моторикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від 37,91 грн
в 309 аптеках
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Наусиліум
Наусиліум
Таблетки 10 мг №30
Ананта Медікеар
від 183,49 грн
в 202 аптеках
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Мотиліум®
Мотиліум®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
МакНіл Продактс Лімітед
від 137,32 грн
в 179 аптеках
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Домперидон-Стома
Домперидон-Стома
Таблетки 10 мг блістер №30
Стома
від 23,10 грн
в 9 аптеках
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Домперидон-Стома
Домперидон-Стома
Таблетки 10 мг блістер тм solution pharm №30
Стома
від 84,90 грн
в 2 аптеках
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Мотинорм
Мотинорм
Таблетки 10 мг №10
Медлей Фармасьютікалс
Немає в наявності
Допрокін
Допрокін
Таблетки 10 мг блістер №20
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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