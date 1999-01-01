Київ
Стимулятори перистальтики
A03F A03
Домперидон
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03F
СТИМУЛЯТОРИ ПЕРИСТАЛЬТИКИ (ПРОПУЛЬСАНТИ)
A03F A
Стимулятори перистальтики
A03F A03
Домперидон
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Моторикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
99,08
грн
в 903 аптеках
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Мотиліум®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
МакНіл Продактс Лімітед
від
294,94
грн
в 855 аптеках
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Домрид® SR
Таблетки пролонгованої дії 30 мг №30
Гледфарм
від
204,86
грн
в 794 аптеках
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Домрид®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг №30
Гледфарм
від
116,84
грн
в 739 аптеках
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Домрид®
Суспензія оральна 1 мг/1мл флакон 60 мл з мірною ложкою №1
Гледфарм
від
151,35
грн
в 594 аптеках
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Домідон®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг №30
Фармак
від
81,10
грн
в 566 аптеках
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Домрид®
Суспензія оральна 1 мг/1мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Гледфарм
від
172,93
грн
в 480 аптеках
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Домрид®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг №10
Гледфарм
від
57,98
грн
в 387 аптеках
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Моторикум
Таблетки 10 мг блістер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
129,13
грн
в 384 аптеках
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Домідон®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг тм ілан фарм №30
Фармак
від
49,10
грн
в 377 аптеках інших міст
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Моторикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від
37,91
грн
в 309 аптеках
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Наусиліум
Таблетки 10 мг №30
Ананта Медікеар
від
183,49
грн
в 202 аптеках
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Мотиліум®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
МакНіл Продактс Лімітед
від
137,32
грн
в 179 аптеках
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Домперидон-Стома
Таблетки 10 мг блістер №30
Стома
від
23,10
грн
в 9 аптеках
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Домперидон-Стома
Таблетки 10 мг блістер тм solution pharm №30
Стома
від
84,90
грн
в 2 аптеках
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Мотинорм
Таблетки 10 мг №10
Медлей Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Допрокін
Таблетки 10 мг блістер №20
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.01 г
1 мг/1мл
10 мг
30 мг
Пакування
блістер
фл. 60 мл
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
100
Виробник
Ananta Medicare
Brupharmexport s.p.r.l.
Genom Biotech
McNeil Products Limited
Medley Pharmaceuticals
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Pharmascience
Sandoz
Ананта Медікеар
Гледфарм
Київський вітамінний завод
Лекхім
МакНіл Продактс Лімітед
Стома
Уорлд Медицин
Фармак
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