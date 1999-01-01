Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B X
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B X
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X02
Сукральфат
A02B X03
Пірензепін
A02B X05
Вісмуту субцитрат
A02B X13
Альгінова кислота
A02B X14
Ребаміпід
A02B X20**
Інші
A02B X62**
Вісмуту субнітрат, комбінації
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Гавіскон® Подвійної дії
Суспензія оральна саше 10 мл №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
156,60
грн
в 946 аптеках
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Мукоген
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
378,21
грн
в 922 аптеках
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Гавіскон® Подвійної дії
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
114,10
грн
в 879 аптеках
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Гавіскон® м'ятні таблетки
Таблетки жувальні блістер №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
103,56
грн
в 873 аптеках
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Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Суспензія оральна саше 10 мл №20
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
266,00
грн
в 860 аптеках
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Віс-Нол®
Капсули 120 мг блістер у пачці №100
Фармак
від
482,04
грн
в 839 аптеках
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Гавіскон® полуничні таблетки
Таблетки жувальні блістер №16
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
71,46
грн
в 838 аптеках
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Гавіскон® Подвійної дії
Таблетки жувальні блістер №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
130,98
грн
в 817 аптеках
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Гавіскон® м'ятна суспензія
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
77,13
грн
в 787 аптеках
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Елкоцин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від
290,85
грн
в 783 аптеках
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Віс-Нол®
Капсули 120 мг блістер у пачці №30
Фармак
від
162,19
грн
в 651 аптеці
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Улькавіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
від
512,80
грн
в 521 аптеці
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Вікалін
Таблетки стрип №10
Монфарм
від
53,44
грн
в 511 аптеці
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Вікаїр®
Таблетки блістер №10
Корпорація Артеріум
від
67,80
грн
в 490 аптеках
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Гастро-Норм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер в пачці №100
Корпорація Артеріум
від
410,66
грн
в 427 аптеках
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Вікалін
Таблетки стрип №100
Монфарм
від
489,18
грн
в 289 аптеках
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Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
Немає в наявності
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Гастро-Норм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер в пачці №40
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Виробник
Cheplapharm Arzneimittel
KRKA d.d. Novo Mesto
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Берінгер Інгельхайм
Галичфарм
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Маклеодс Фармасьютикалс
Монфарм
Тернофарм
Фармак
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