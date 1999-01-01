Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B X

Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B XІнші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
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Гавіскон® Подвійної дії
Гавіскон® Подвійної дії
Суспензія оральна саше 10 мл №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 156,60 грн
в 946 аптеках
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Мукоген
Мукоген
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 378,21 грн
в 922 аптеках
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Гавіскон® Подвійної дії
Гавіскон® Подвійної дії
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 114,10 грн
в 879 аптеках
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Гавіскон® м'ятні таблетки
Гавіскон® м'ятні таблетки
Таблетки жувальні блістер №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 103,56 грн
в 873 аптеках
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Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Суспензія оральна саше 10 мл №20
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 266,00 грн
в 860 аптеках
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Віс-Нол®
Віс-Нол®
Капсули 120 мг блістер у пачці №100
Фармак
від 482,04 грн
в 839 аптеках
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Гавіскон® полуничні таблетки
Гавіскон® полуничні таблетки
Таблетки жувальні блістер №16
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 71,46 грн
в 838 аптеках
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Гавіскон® Подвійної дії
Гавіскон® Подвійної дії
Таблетки жувальні блістер №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 130,98 грн
в 817 аптеках
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Гавіскон® м'ятна суспензія
Гавіскон® м'ятна суспензія
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 77,13 грн
в 787 аптеках
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Елкоцин®
Елкоцин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від 290,85 грн
в 783 аптеках
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Віс-Нол®
Віс-Нол®
Капсули 120 мг блістер у пачці №30
Фармак
від 162,19 грн
в 651 аптеці
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Улькавіс®
Улькавіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
від 512,80 грн
в 521 аптеці
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Вікалін
Вікалін
Таблетки стрип №10
Монфарм
від 53,44 грн
в 511 аптеці
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Вікаїр®
Вікаїр®
Таблетки блістер №10
Корпорація Артеріум
від 67,80 грн
в 490 аптеках
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Гастро-Норм®
Гастро-Норм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер в пачці №100
Корпорація Артеріум
від 410,66 грн
в 427 аптеках
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Вікалін
Вікалін
Таблетки стрип №100
Монфарм
від 489,18 грн
в 289 аптеках
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Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
Немає в наявності
Гастро-Норм®
Гастро-Норм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер в пачці №40
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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