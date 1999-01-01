Київ
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X05

Вісмуту субцитрат

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B XІнші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X05Вісмуту субцитрат
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Віс-Нол®
Віс-Нол®
Капсули 120 мг блістер у пачці №100
Фармак
від 482,04 грн
в 839 аптеках
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Віс-Нол®
Віс-Нол®
Капсули 120 мг блістер у пачці №30
Фармак
від 162,19 грн
в 651 аптеці
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Улькавіс®
Улькавіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
від 512,80 грн
в 521 аптеці
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Гастро-Норм®
Гастро-Норм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер в пачці №100
Корпорація Артеріум
від 410,66 грн
в 427 аптеках
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Гастро-Норм®
Гастро-Норм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер в пачці №40
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Де-Нол®
Де-Нол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №56
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
Де-Нол®
Де-Нол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
Улькавіс®
Улькавіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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