Київ
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X05
Вісмуту субцитрат
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B X
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X05
Вісмуту субцитрат
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Віс-Нол®
Капсули 120 мг блістер у пачці №100
Фармак
від
482,04
грн
в 839 аптеках
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Віс-Нол®
Капсули 120 мг блістер у пачці №30
Фармак
від
162,19
грн
в 651 аптеці
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Улькавіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
від
512,80
грн
в 521 аптеці
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Гастро-Норм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер в пачці №100
Корпорація Артеріум
від
410,66
грн
в 427 аптеках
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Гастро-Норм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер в пачці №40
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Де-Нол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №56
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
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Де-Нол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
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Улькавіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
блістер у пачці
Кількість штук в упаковці
28
30
40
56
100
112
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Виробник
Cheplapharm Arzneimittel
KRKA d.d. Novo Mesto
Корпорация Артериум
Фармак
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