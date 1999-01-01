Київ
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X62**

Вісмуту субнітрат, комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B XІнші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X62**Вісмуту субнітрат, комбінації
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Вікалін
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Таблетки стрип №10
Монфарм
від 53,44 грн
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Вікаїр®
Вікаїр®
Таблетки блістер №10
Корпорація Артеріум
від 67,80 грн
в 490 аптеках
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Вікалін
Вікалін
Таблетки стрип №100
Монфарм
від 489,18 грн
в 289 аптеках
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Вікалін®
Вікалін®
Таблетки блістер №10
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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