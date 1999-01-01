Київ
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X62**
Вісмуту субнітрат, комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B X
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X62**
Вісмуту субнітрат, комбінації
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Вікалін
Таблетки стрип №10
Монфарм
від
53,44
грн
в 511 аптеці
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Вікаїр®
Таблетки блістер №10
Корпорація Артеріум
від
67,80
грн
в 490 аптеках
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Вікалін
Таблетки стрип №100
Монфарм
від
489,18
грн
в 289 аптеках
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Вікалін®
Таблетки блістер №10
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Пакування
блістер
стрип
Кількість штук в упаковці
10
100
Виробник
Галичфарм
Монфарм
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