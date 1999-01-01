Київ
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X20**

Інші

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B XІнші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X20**Інші
Сортування: По популярності
Гавіскон® Подвійної дії
Гавіскон® Подвійної дії
Суспензія оральна саше 10 мл №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 156,60 грн
в 946 аптеках
Знайти в аптеках
Гавіскон® Подвійної дії
Гавіскон® Подвійної дії
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 114,10 грн
в 879 аптеках
Знайти в аптеках
Гавіскон® Подвійної дії
Гавіскон® Подвійної дії
Таблетки жувальні блістер №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 130,98 грн
в 817 аптеках
Знайти в аптеках
Альгімакс
Альгімакс
Суспензія оральна флакон полімерний 180 г з мірною ложкою №1
Юніфарма
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране