Київ
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X20**
Інші
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B X
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X20**
Інші
Сортування:
По популярності
Фільтр
Гавіскон® Подвійної дії
Суспензія оральна саше 10 мл №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
156,60
грн
в 946 аптеках
Знайти в аптеках
Гавіскон® Подвійної дії
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
114,10
грн
в 879 аптеках
Знайти в аптеках
Гавіскон® Подвійної дії
Таблетки жувальні блістер №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
130,98
грн
в 817 аптеках
Знайти в аптеках
Альгімакс
Суспензія оральна флакон полімерний 180 г з мірною ложкою №1
Юніфарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
сусп. орал.
табл. жув.
Пакування
блістер
саше 10 мл
фл. 150 мл
фл. полімер. 180 г
Кількість штук в упаковці
1
24
Виробник
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Тернофарм
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню