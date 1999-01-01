Київ
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X14
Ребаміпід
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B X
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X14
Ребаміпід
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Мукоген
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
378,21
грн
в 922 аптеках
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Елкоцин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від
290,85
грн
в 783 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер у пачці
стрип
Виробник
Корпорація Артеріум
Маклеодс Фармасьютикалс
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