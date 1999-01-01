Київ
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X02
Сукральфат
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B X
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X02
Сукральфат
В класифікації відсутні препарати
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