Київ
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X13

Альгінова кислота

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B XІнші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X13Альгінова кислота
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Гавіскон® м'ятні таблетки
Гавіскон® м'ятні таблетки
Таблетки жувальні блістер №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 103,56 грн
в 873 аптеках
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Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Суспензія оральна саше 10 мл №20
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 266,00 грн
в 860 аптеках
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Гавіскон® полуничні таблетки
Гавіскон® полуничні таблетки
Таблетки жувальні блістер №16
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 71,46 грн
в 838 аптеках
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Гавіскон® м'ятна суспензія
Гавіскон® м'ятна суспензія
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 77,13 грн
в 787 аптеках
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Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
Немає в наявності
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