Київ
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X13
Альгінова кислота
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B X
Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
A02B X13
Альгінова кислота
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Гавіскон® м'ятні таблетки
Таблетки жувальні блістер №24
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
103,56
грн
в 873 аптеках
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Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Суспензія оральна саше 10 мл №20
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
266,00
грн
в 860 аптеках
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Гавіскон® полуничні таблетки
Таблетки жувальні блістер №16
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
71,46
грн
в 838 аптеках
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Гавіскон® м'ятна суспензія
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
77,13
грн
в 787 аптеках
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Гавіскон® форте м'ятна суспензія
Суспензія оральна флакон 150 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
Немає в наявності
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Форма випуску
сусп. орал.
табл. жув.
Пакування
блістер
саше 10 мл
фл. 150 мл
Кількість штук в упаковці
1
16
20
24
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