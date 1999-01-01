Київ
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B03

Хлоргексидин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A BПротимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B03Хлоргексидин
Сортування: По популярності
Хлоргексидин-КР
Хлоргексидин-КР
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % контейнер 100 мл №1
Червона зірка
від 19,57 грн
в 45 аптеках
Знайти в аптеках
Хлоргексидин-КР
Хлоргексидин-КР
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з насадкою 200 мл №1
від 40,00 грн
в 34 аптеках
Знайти в аптеках
Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
Славія 2000
від 9,50 грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Славія 2000
від 8,90 грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл №1
від 21,00 грн
в 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 100 мл №1
Фарма Черкас
від 11,30 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Хлоргексидин-КР
Хлоргексидин-КР
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % контейнер 100 мл з вагінальним аплікатором зі зрошувальною пляшечкою №1
Червона зірка
від 45,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Периочип
Периочип
Вкладки дентальні 2,5 мг блістер №20
Dexcel Pharma Technologies LTD
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране