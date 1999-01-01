Київ
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B03
Хлоргексидин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A B
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B03
Хлоргексидин
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Хлоргексидин-КР
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % контейнер 100 мл №1
Червона зірка
від
19,57
грн
в 45 аптеках
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Хлоргексидин-КР
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з насадкою 200 мл №1
від
40,00
грн
в 34 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
Славія 2000
від
9,50
грн
в 12 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Славія 2000
від
8,90
грн
в 9 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл №1
від
21,00
грн
в 8 аптеках інших міст
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 100 мл №1
Фарма Черкас
від
11,30
грн
в 2 аптеках інших міст
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Хлоргексидин-КР
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % контейнер 100 мл з вагінальним аплікатором зі зрошувальною пляшечкою №1
Червона зірка
від
45,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Периочип
Вкладки дентальні 2,5 мг блістер №20
Dexcel Pharma Technologies LTD
Немає в наявності
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Форма випуску
вкладки дентальні
р-н д/зовн. застос.
Дозування
0.05 %
2.5 мг
Пакування
блістер
контейнер 100 мл
фл. 1 л
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з насадкою 200 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
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Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Dexcel Pharma Technologies LTD
Ключі Здоров'я
Славія 2000
Украинская фармацевтическая компания
Фарма Черкас
Червона зірка
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