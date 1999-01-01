Київ
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B67**

Метронідазол, комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A BПротимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B67**Метронідазол, комбінації
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Метрогіл Дента®
Метрогіл Дента®
Гель для ясен туба 20 г №1
Джонсон і Джонсон Україна
від 149,43 грн
в 974 аптеках
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Дентагель®
Дентагель®
Гель для ясен туба 20 г №1
Фітофарм
від 83,30 грн
в 643 аптеках
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Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г №1
Віола
від 80,90 грн
в 470 аптеках
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Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм arbor vitae №1
Віола
від 47,85 грн
в 303 аптеках інших міст
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Метронідазол Дента
Метронідазол Дента
Гель для ясен туба 20 г у картонній коробці №1
Гледекс
від 79,60 грн
в 293 аптеках
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Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм baum pharm №1
Віола
від 164,71 грн
в 147 аптеках
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Стомато-гель Здоров'я
Стомато-гель Здоров'я
Гель для ясен туба 20 г №1
Здоров'я ФК
від 53,29 грн
в 45 аптеках
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Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм tabula vita №1
Віола
від 33,50 грн
в 4 аптеках інших міст
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Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г в пачці, тм магнолія №1
Віола
Немає в наявності
Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм аптека гаєвського №1
Віола
Немає в наявності
Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм sator pharma №1
Віола
Немає в наявності
Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г в пачці, тм профі фарм №1
Віола
Немає в наявності
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