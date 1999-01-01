Київ
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B67**
Метронідазол, комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A B
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B67**
Метронідазол, комбінації
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Метрогіл Дента®
Гель для ясен туба 20 г №1
Джонсон і Джонсон Україна
від
149,43
грн
в 974 аптеках
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Дентагель®
Гель для ясен туба 20 г №1
Фітофарм
від
83,30
грн
в 643 аптеках
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г №1
Віола
від
80,90
грн
в 470 аптеках
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм arbor vitae №1
Віола
від
47,85
грн
в 303 аптеках інших міст
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Метронідазол Дента
Гель для ясен туба 20 г у картонній коробці №1
Гледекс
від
79,60
грн
в 293 аптеках
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм baum pharm №1
Віола
від
164,71
грн
в 147 аптеках
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Стомато-гель Здоров'я
Гель для ясен туба 20 г №1
Здоров'я ФК
від
53,29
грн
в 45 аптеках
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм tabula vita №1
Віола
від
33,50
грн
в 4 аптеках інших міст
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г в пачці, тм магнолія №1
Віола
Немає в наявності
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм аптека гаєвського №1
Віола
Немає в наявності
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм sator pharma №1
Віола
Немає в наявності
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г в пачці, тм профі фарм №1
Віола
Немає в наявності
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Форма випуску
гель д/ясен
гель дентал.
Пакування
туба 10 г
туба 20 г
туба алюм. 20 г
Виробник
Виола ФФ
Віола
Гледекс
Джонсон і Джонсон Україна
Здоровье Группа компаний
Фітофарм
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