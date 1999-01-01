Київ
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B55**

Хлоргексидин, комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A BПротимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B55**Хлоргексидин, комбінації
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