Київ
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B55**
Хлоргексидин, комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A B
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B55**
Хлоргексидин, комбінації
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Септалор®
Таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Тернофарм
від
20,10
грн
в 150 аптеках
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Лорангін® хлоргексидин з вітаміном C
Таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Тернофарм
від
107,60
грн
в 88 аптеках
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Виробник
ТОВ "Тернофарм"
Юнифарма
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