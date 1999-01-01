Київ
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B12
Гексетидин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A B
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B12
Гексетидин
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Стоматидин®
Розчин для ротової порожнини 0,1 % флакон 200 мл №1
Босналек
від
245,91
грн
в 929 аптеках
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Гексосепт®
Спрей для ротової порожнини 0,2 % балон 25 г №1
Стома
від
94,96
грн
в 353 аптеках
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Стомолік
Розчин для ротової порожнини 0,1 % банка 125 мл №1
Технолог
від
89,30
грн
в 337 аптеках
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Гексорал®
Розчин для ротової порожнини 0,1 % флакон 200 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
Немає в наявності
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Гексорал®
Розчин для ротової порожнини 0,1 % флакон 200 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
Немає в наявності
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Гексорал®
Спрей для ротової порожнини 0,2 % балон 40 мл №1
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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Гексосепт®
Спрей для ротової порожнини 0,2 % балон 25 г тм tabula vita №1
Стома
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ротов. порожн.
спрей д/ротов. порожн.
Дозування
0.1 %
0.2 %
Пакування
балон 25 г
балон 40 мл
банка 125 мл
фл. 200 мл
Виробник
McNeil Products Limited
Босналек
Джонсон енд Джонсон
Стома
Технолог
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