Київ
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B12

Гексетидин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A BПротимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B12Гексетидин
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Стоматидин®
Стоматидин®
Розчин для ротової порожнини 0,1 % флакон 200 мл №1
Босналек
від 245,91 грн
в 929 аптеках
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Гексосепт®
Гексосепт®
Спрей для ротової порожнини 0,2 % балон 25 г №1
Стома
від 94,96 грн
в 353 аптеках
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Стомолік
Стомолік
Розчин для ротової порожнини 0,1 % банка 125 мл №1
Технолог
від 89,30 грн
в 337 аптеках
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Гексорал®
Гексорал®
Розчин для ротової порожнини 0,1 % флакон 200 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
Немає в наявності
Гексорал®
Гексорал®
Розчин для ротової порожнини 0,1 % флакон 200 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
Немає в наявності
Гексорал®
Гексорал®
Спрей для ротової порожнини 0,2 % балон 40 мл №1
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
Гексосепт®
Гексосепт®
Спрей для ротової порожнини 0,2 % балон 25 г тм tabula vita №1
Стома
Немає в наявності
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