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Активні речовини — “П”ПАНТОПРАЗОЛ (PANTOPRAZOLUM)

ПАНТОПРАЗОЛ (PANTOPRAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 46 препаратів
Нольпаза® таблетки гастрорезистентні, 20 мг, № 28; КРКА
Нольпаза® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, № 28 КРКА
В 1183 аптеках
від 181,48 грн
Ціни в аптеках
Нольпаза® таблетки гастрорезистентні, 40 мг, № 28; КРКА
Нольпаза® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, № 28 КРКА
В 1168 аптеках
від 282,30 грн
Ціни в аптеках
Золопент® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 14; Гледфарм
Золопент® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 14 Гледфарм
В 1103 аптеках
від 75,14 грн
Ціни в аптеках
Золопент® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Золопент® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 1098 аптеках
від 201,74 грн
Ціни в аптеках
Проксіум® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 32; Универсальное агентство "Про-фарма"
Проксіум® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 32 Универсальное агентство "Про-фарма"
В 1060 аптеках
від 189,07 грн
Ціни в аптеках
Контролок® таблетки гастрорезистентні, 40 мг, № 14; Такеда
Контролок® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, № 14 Такеда
В 1016 аптеках
від 396,00 грн
Ціни в аптеках
Пантопразол-Тева таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Пантопразол-Тева Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 1015 аптеках
від 192,90 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Празол® таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28; esparma
Еспа-Празол® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28 esparma
В 941 аптеці
від 172,80 грн
Ціни в аптеках
Контролок® таблетки гастрорезистентні, 20 мг, № 14; Такеда
Контролок® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, № 14 Такеда
В 915 аптеках
від 280,10 грн
Ціни в аптеках
Золопент® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 14; Гледфарм
Золопент® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 14 Гледфарм
В 880 аптеках
від 105,52 грн
Ціни в аптеках
Нольпаза® таблетки гастрорезистентні, 40 мг, № 14; КРКА
Нольпаза® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, № 14 КРКА
В 872 аптеках
від 165,74 грн
Ціни в аптеках
Проксіум® порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Проксіум® Порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
В 821 аптеці
від 202,59 грн
Ціни в аптеках
Паноцид 40 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, № 30; Ананта Медікеар Лімітед
Паноцид 40 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, № 30 Ананта Медікеар Лімітед
В 807 аптеках
від 223,29 грн
Ціни в аптеках
Нольпаза® таблетки гастрорезистентні, 20 мг, № 14; КРКА
Нольпаза® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, № 14 КРКА
В 786 аптеках
від 96,20 грн
Ціни в аптеках
Нольпаза® ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; КРКА
Нольпаза® Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 КРКА
В 648 аптеках
від 133,86 грн
Ціни в аптеках
Пульцет® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, № 14; Нобель
Пульцет® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, № 14 Нобель
В 472 аптеках
від 155,95 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Празол® таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 28; esparma
Еспа-Празол® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 28 esparma
В 466 аптеках
від 171,66 грн
Ціни в аптеках
Нольпаза® Контрол таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 14; КРКА
Нольпаза® Контрол Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 14 КРКА
В 404 аптеках
від 112,50 грн
Ціни в аптеках
Контролок® порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; Такеда
Контролок® Порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 Такеда
В 400 аптеках
від 166,45 грн
Ціни в аптеках
Улсепан таблетки кишково-розчинні, 40 мг, № 28; Уорлд Медицин
Улсепан Таблетки кишково-розчинні, 40 мг, № 28 Уорлд Медицин
В 348 аптеках
від 239,47 грн
Ціни в аптеках
Пантор 40 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, № 30; Торрент
Пантор 40 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, № 30 Торрент
В 321 аптеці
від 212,86 грн
Ціни в аптеках
Пантамак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Маклеодс Фармасьютикалс
Пантамак Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс
В 313 аптеках
від 125,22 грн
Ціни в аптеках
Пангастро® таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28; Sandoz
Пангастро® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28 Sandoz
В 310 аптеках
від 218,54 грн
Ціни в аптеках
Пантозол таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Пантозол Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 306 аптеках
від 183,59 грн
Ціни в аптеках
Улсепан ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; Уорлд Медицин
Улсепан Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 Уорлд Медицин
В 294 аптеках
від 176,02 грн
Ціни в аптеках
Золопент® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Золопент® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 290 аптеках
від 164,41 грн
Ціни в аптеках
Пульцет® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, № 28; Нобель
Пульцет® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, № 28 Нобель
В 236 аптеках
від 287,11 грн
Ціни в аптеках
Пангастро® таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 28; Sandoz
Пангастро® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 28 Sandoz
В 169 аптеках
від 151,21 грн
Ціни в аптеках
Пангастро® таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 14; Sandoz
Пангастро® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 14 Sandoz
В 132 аптеках
від 131,75 грн
Ціни в аптеках
Пантопротект ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Пантопротект Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
В 96 аптеках
від 182,19 грн
Ціни в аптеках
Паноцид порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1; Ананта Медікеар Лімітед
Паноцид Порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1 Ананта Медікеар Лімітед
В 94 аптеках
від 105,00 грн
Ціни в аптеках
Пантасан порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; САН
Пантасан Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 САН
В 52 аптеках
від 108,28 грн
Ціни в аптеках
Пангастро® таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 14; Sandoz
Пангастро® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 14 Sandoz
В 52 аптеках
від 81,95 грн
Ціни в аптеках
Празофест порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; Київський вітамінний завод
Празофест Порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 Київський вітамінний завод
В 51 аптеці
від 121,68 грн
Ціни в аптеках
Пантопразол-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Пантопразол-Фармекс Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 48 аптеках
від 83,75 грн
Ціни в аптеках
Пелта порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; Фармак
Пелта Порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 Фармак
В 46 аптеках
від 107,69 грн
Ціни в аптеках
Празофест порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 5; Київський вітамінний завод
Празофест Порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 5 Київський вітамінний завод
В 23 аптеках
від 457,39 грн
Ціни в аптеках
Пантопразол-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Пантопразол-Фармекс Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 19 аптеках
від 389,38 грн
Ціни в аптеках
Пантор 20 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Торрент
Пантор 20 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Торрент
В 7 аптеках
від 159,08 грн
Ціни в аптеках
Зігозіс порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; Polifarma Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Зігозіс Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 Polifarma Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
В 6 аптеках
від 191,97 грн
Ціни в аптеках
Пантопразол-Гетеро таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Пантопразол-Гетеро Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 1 аптеці
від 200,25 грн
Ціни в аптеках
Пантопраз 40 порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; Green Business Solutions, SA
Пантопраз 40 Порошок для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 Green Business Solutions, SA
В 1 аптеці інших міст
від 112,75 грн
Ціни в інших містах
Улсепан таблетки кишково-розчинні, 40 мг, № 14; Уорлд Медицин
Улсепан Таблетки кишково-розчинні, 40 мг, № 14 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Топраз таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 30; Ауробіндо Фарма
Топраз Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 30 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Пантопраз ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1; М.Біотек Лтд.
Пантопраз Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 40 мг, флакон, № 1 М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Пантасан таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; САН
Пантасан Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 САН
Немає в наявності

заміщений бензимідазол, який інгібує секрецію соляної кислоти у шлунку шляхом специфічної блокади протонних помп парієтальних клітин; перетворюється на свою активну форму - циклічний сульфенамід - у кислому середовищі, а саме - у парієтальних клітинах шлунка, де він інгібує фермент H+/K+-ATФазу, тобто кінцеву фазу утворення соляної кислоти у шлунку; пригнічення є дозозалежним і впливає на базальну та стимульовану секрецію шлункового соку; у більшості пацієнтів звільнення від печії та симптомів кислотного рефлюксу досягається протягом 1 тижня; лікування пантопразолом зменшує рівень кислотності шлункового соку, що пропорційно спричиняє збільшення виділення гастрину; збільшення рівня гастрину є оборотним; оскільки пантопразол зв’язує фермент внутрішньоклітинно нижче рівня мембранних рецепторів, він може інгібувати секрецію соляної кислоти незалежно від стимуляції іншими сполуками (ацетилхолін, гістамін, гастрин); цей ефект не залежить від способу введення препарату - р/os або в/в.

рефлюкс-езофагіт; симптоматичне лікування ГЕРХ; ерадикація H. рylori у пацієнтів з виразками шлунка та ДПК, спричиненими цим м/о, у комбінації з певними а/б; виразка ДПК; виразка шлунка; с-м Золлінгера-Еллісона та інші гіперсекреторні патологічні стани; профілактика утворення виразки шлунка та ДПК, спричиненої прийомом НПЗЗ у пацієнтів групи ризику, які повинні застосовувати НПЗЗ протягом тривалого часу, тривале лікування та профілактика рецидивів рефлюкс-езофагіту; короткострокове лікування симптомів рефлюксної хвороби (таких як печія, регургітація) у дорослих.

дорослим призначають по 20-40 мг/добу за 1 год до їди цілими, не розжовувати та не подрібнювати, запивати водою; при ерозивних і виразкових формах ГЕРХ можливо збільшення дози до 80 мг - МДД; тривалість терапії індивідуальна залежно від показань: при виразці ДПК - 2-4 тижні, при виразці шлунка, ГЕРХ - 4-8 тижнів; у складі комбінованої ерадикаційної антихелікобактерної терапії - по 40 мг 2 р/добу; тривалість курсу ерадикаційної терапії - 7-14 днів; в/в введення лише у випадку, коли застосування p/os не можливе; виразка шлунка, виразка ДПК та рефлюкс-езофагіт: 1 фл. (40 мг)/добу в/в; тривале лікування с-му Золлінгера-Еллісона та інших патологічних станів гіперсекреції - початкова добова доза 80 мг/добу, за необхідності дозу можна титрувати, збільшуючи або зменшуючи, залежно від показників секреції к-ти в шлунку; при дозах, що перевищують 80 мг/добу, їх необхідно поділити на 2 введення; можливе тимчасове збільшення дози більше 160 мг, але тривалість застосування повинна обмежуватися тільки періодом, який необхідний для адекватного контролю секреції к-ти.

гіперчутливість до активної речовини, похідних бензимідазолу та будь-якого компонента препарату; протипоказано застосовувати одночасно з атазанавіром.

агранулоцитоз; лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитопенія; реакції гіперчутливості (включаючи анафілактичні реакції, анафілактичний шок); гіперліпідемія і підвищення рівня ліпідів (тригліцериди, холестирол), зміни маси тіла; гіпонатріємія, гіпомагніємія, гіпокальціємія, гіпокаліємія; розлади сну; депресія (в тому числі загострення); дезорієнтація (в тому числі загострення); галюцинація, сплутаність свідомості (особливо у пацієнтів зі схильністю до таких розладів, а також загострення цих симптомів у разі їх передіснування); головний біль, запаморочення; розлади смаку; парестезія; порушення зору/затуманення зору; діарея, нудота, блювання, здуття живота, запор, сухість у роті, абдомінальний біль і дискомфорт; підвищення рівня печінкових ферментів (трансаміназ, g-ГТ); підвищення рівня білірубіну; ураження гепатоцитів, жовтяниця, гепатоцелюлярна недостатність; шкірні висипання, екзантема, свербіж; кропив’янка, ангіоневротичний набряк; с-м Стівенса‒Джонсона, с-м Лайєлла, мультиформна еритема, фоточутливість, підгострий шкірний червоний вовчак; переломи стегна, зап’ястя, хребта; артралгія, міалгія; спазм мʼязів; інтерстиціальний нефрит (з можливим розвитком ниркової недостатності); гінекомастія; тромбофлебіт у місці введення; астенія, втома, нездужання; підвищення t° тіла, периферичні набряки.