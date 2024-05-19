Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній упаковці, №30 - Київ (600038) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
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Київ, вул. Інститутська, 16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7