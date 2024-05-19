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Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Київ (504143) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
54,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
54,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
54,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (2)
72,80
Економія: -19,93 грн
52,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
69,60
Економія: -16,73 грн
52,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Салютна, 2
Всього: упаковка (2)
67,22
Економія: -14,35 грн
52,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
47,03
Економія: -2,07 грн
44,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 160
Всього: упаковка (2)
72,30
Економія: -19,43 грн
52,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (2)
70,40
Економія: -17,53 грн
52,87 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (1)
86,30
Економія: -33,43 грн
52,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Драбів, вул. Центральна, 30
Всього: упаковка (1)
69,50
Економія: -16,63 грн
52,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
72,73
Економія: -19,86 грн
52,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Незалежності, 6
Всього: упаковка (1)
67,22
Економія: -14,35 грн
52,87 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
62,40
Економія: -9,53 грн
52,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Всього: упаковка (1)
57,06
Економія: -3,12 грн
53,94 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (2)
65,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
52,56
Економія: -0,17 грн
52,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
Всього: упаковка (2)
76,04
Економія: -23,17 грн
52,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
67,40
Економія: -14,53 грн
52,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, -
Всього: упаковка (1)
55,21 грн