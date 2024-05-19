Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Київ (504143) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Салютна, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 160
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Паркова, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Драбів, вул. Центральна, 30
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 103
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Незалежності, 6
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, -