ДЕКСАМЕТАЗОН (DEXAMETHASONUM)

при отеке головного мозга с тяжелым течением лечение обычно начинают с в/в введения дексаметазона, при улучшении состояния переходят на прием внутрь 4–16 мг/сут. При более легком течении назначают перорально, обычно 2–8 мг дексаметазона в сутки.

При ревматоидном артрите в период обострения, БА, при остром течении кожных заболеваний, саркоидозе и остром язвенном колите лечение начинают с дозы 4–16 мг/сут. При планируемой длительной терапии после устранения острых симптомов заболевания дексаметазон следует заменить преднизоном или преднизолоном.

При тяжелых инфекционных заболеваниях (в сочетании с антибиотиками и другими химиотерапевтическими средствами) назначают 8–16 мг дексаметазона в сутки в течение 2–3 дней с быстрым снижением дозы.

При паллиативной терапии злокачественной опухоли начальная доза дексаметазона составляет 8–16 мг/сут; при длительном лечении — 4–12 мг/сут.

Подросткам и взрослым с врожденным адреногенитальным синдромом назначают по 1 мг/сут, при необходимости дополнительно назначают минералокортикоиды.

Дексаметазон внутрь назначают после еды, предпочтительно после завтрака, с небольшим количеством жидкости. Суточную дозу следует принимать однократно утром (циркадный режим терапии). При лечении отека головного мозга, а также при проведении паллиативной терапии может возникнуть необходимость в разделении суточной дозы на 2–4 приема. После достижения удовлетворительного терапевтического эффекта дозу необходимо снизить до минимально эффективной поддерживающей. Для завершения курса лечения эту дозу продолжают постепенно снижать для восстановления функции коры надпочечников.

При местном инфильтрационном введении назначают 4–8 мг, при интраартикулярном введении в небольшие суставы — 2 мг; при субконъюнктивальном — 2–4 мг.

Глазные капли (0,1%) применяют в дозе 1–2 капли в начале лечения каждые 1–2 ч, затем, при уменьшении выраженности воспалительных явлений — через каждые 4–6 ч. Длительность лечения — от 1–2 дней до нескольких недель в зависимости от полученного эффекта.

Имплантат вводят интравитреально в пораженный глаз. Не рекомендуется применять одновременно для обоих глаз.