ДЕКСАМЕТАЗОН (DEXAMETHASONUM) Действующее вещество
RTECS, HSDB: 1-дегидро-16-α-метил-9-α-флуорогидрокортизон; 16-α-метил-9-α-флуоро-1,4-прегнадиен-11-β,17-α,21-триол-3,20-дион; или 9-α-флуоро-16-α-метилпреднизолон.
HSDB: (11β,16α)-9-флуоро-11,17,21-тригидрокси-16-метилпрегна-1,4-диен-3,20-дион; или ∆1-9α-флуоро-16α-метилкортизол.
NLM: 16α-метил-9α-флуоро-1-дегидрокортизол; или 16α-метил-9α-флуоропреднизолон.
синтетический фторированный ГКС с выраженным противовоспалительным, противоаллергическим, иммуносупрессивным действием. Тормозит высвобождение АКТГ, незначительно влияет на уровень АД и водно-солевой обмен. В 35 раз активнее кортизона и в 7 раз активнее преднизолона. Индуцирует синтез и секрецию липомодулина, ингибирующего фосфолипазу А2, тормозит образование метаболитов арахидоновой кислоты, препятствует взаимодействию IgЕ с рецепторами тучных клеток и базофильных гранулоцитов и активации системы комплемента, уменьшает экссудацию и проницаемость капилляров. Иммунодепрессивный эффект обусловлен торможением высвобождения лимфоцитарных и макрофагальных цитокинов. Влияет на катаболизм белков, стимулирует глюконеогенез в печени и снижает утилизацию глюкозы в периферических тканях, подавляет активность витамина D, что приводит к нарушению всасывания кальция и более активному его выведению. Подавляет синтез и секрецию АКТГ и вторично — синтез эндогенных ГКС. В отличие от преднизолона, не обладает минералокортикоидной активностью; угнетает функцию гипофиза.
После приема внутрь быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте. Сmax в плазме крови достигается через 1–2 ч. Около 60% активного вещества связывается с альбуминами плазмы крови. T½ — >5 ч. Активно метаболизируется во многих тканях, особенно в печени под действием цитохромсодержащих ферментов CYP 2C, и в виде метаболитов выводится с калом и мочой. T½ составляет в среднем 3 ч. При тяжелых заболеваниях печени, в период беременности, при одновременном приеме пероральных контрацептивных препаратов T½ дексаметазона увеличивается.
После закапывания в конъюнктивальный мешок дексаметазон хорошо проникает в эпителий роговицы и конъюнктивы; терапевтические концентрации достигаются в водянистой влаге глаза. Продолжительность противовоспалительного действия после закапывания в глаз 1 капли 0,1% р-ра или суспензии — 4–8 ч.
отек головного мозга, вызванный опухолью, возникшей в результате черепно-мозговой травмы, нейрохирургического вмешательства, абсцесса мозга, кровоизлияния в мозг, энцефалита или менингита; прогрессирующий ревматоидный артрит в период обострения; БА; острая эритродермия, пузырчатка, начальное лечение острой экземы; саркоидоз; неспецифический язвенный колит; тяжелые инфекционные заболевания (в сочетании с антибиотиками или другими химиотерапевтическими средствами); паллиативная терапия злокачественной опухоли. Применяют также для заместительной терапии при выраженном адреногенитальном синдроме.
Периартикулярную инфильтрационную терапию проводят при периартрите, эпикондилите, бурсите, тендовагините, внутрисуставное введение — при артрите немикробной этиологии; в офтальмологии — в форме субконъюнктивальных инъекций при воспалительных заболеваниях глаз (после травм и оперативных вмешательств).
Глазные капли — склерит, эписклерит, ирит, неврит зрительного нерва, симпатический офтальмит, состояния после травм и офтальмологических операций.
при отеке головного мозга с тяжелым течением лечение обычно начинают с в/в введения дексаметазона, при улучшении состояния переходят на прием внутрь 4–16 мг/сут. При более легком течении назначают перорально, обычно 2–8 мг дексаметазона в сутки.
При ревматоидном артрите в период обострения, БА, при остром течении кожных заболеваний, саркоидозе и остром язвенном колите лечение начинают с дозы 4–16 мг/сут. При планируемой длительной терапии после устранения острых симптомов заболевания дексаметазон следует заменить преднизоном или преднизолоном.
При тяжелых инфекционных заболеваниях (в сочетании с антибиотиками и другими химиотерапевтическими средствами) назначают 8–16 мг дексаметазона в сутки в течение 2–3 дней с быстрым снижением дозы.
При паллиативной терапии злокачественной опухоли начальная доза дексаметазона составляет 8–16 мг/сут; при длительном лечении — 4–12 мг/сут.
Подросткам и взрослым с врожденным адреногенитальным синдромом назначают по 1 мг/сут, при необходимости дополнительно назначают минералокортикоиды.
Дексаметазон внутрь назначают после еды, предпочтительно после завтрака, с небольшим количеством жидкости. Суточную дозу следует принимать однократно утром (циркадный режим терапии). При лечении отека головного мозга, а также при проведении паллиативной терапии может возникнуть необходимость в разделении суточной дозы на 2–4 приема. После достижения удовлетворительного терапевтического эффекта дозу необходимо снизить до минимально эффективной поддерживающей. Для завершения курса лечения эту дозу продолжают постепенно снижать для восстановления функции коры надпочечников.
При местном инфильтрационном введении назначают 4–8 мг, при интраартикулярном введении в небольшие суставы — 2 мг; при субконъюнктивальном — 2–4 мг.
Глазные капли (0,1%) применяют в дозе 1–2 капли в начале лечения каждые 1–2 ч, затем, при уменьшении выраженности воспалительных явлений — через каждые 4–6 ч. Длительность лечения — от 1–2 дней до нескольких недель в зависимости от полученного эффекта.
Имплантат вводят интравитреально в пораженный глаз. Не рекомендуется применять одновременно для обоих глаз.
для длительного применения дексаметазона, кроме неотложной и заместительной терапии, противопоказаниями являются пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелые формы остеопороза, психические заболевания в анамнезе, опоясывающий лишай, розовые угри, ветряная оспа, период в течение 8 нед до и 2 нед после вакцинации, лимфаденит после профилактической прививки против туберкулеза, амебная инфекция, системные микозы, полиомиелит (за исключением бульбарно-энцефалитной формы), закрытоугольная и открытоугольная глаукома. Для применения глазных капель противопоказаниями являются древовидный герпетический кератит, острые фазы вакцинии, ветряной оспы и других инфекционных поражений роговицы и конъюнктивы, туберкулезные поражения глаз и грибковые инфекции.
при длительном (>2 нед) лечении возможно развитие функциональной недостаточности коры надпочечников, иногда отмечают ожирение, мышечную слабость, повышение АД, остеопороз, гипергликемию (снижение толерантности к глюкозе), сахарный диабет, нарушение секреции половых гормонов (аменорея, гирсутизм, импотенция), лунообразное лицо, появление стрий, петехий, экхимоза, стероидных угрей; могут возникать задержка натрия с образованием отеков, усиленное выделение калия, атрофия коры надпочечников, васкулит (в том числе как проявление синдрома отмены после длительной терапии), боль в эпигастральной области, пептическая язва желудка, иммуносупрессия, повышается риск инфицирования, тромбоза; замедляется заживление ран, рост у детей, развивается асептический некроз костей (головки бедренной и плечевой кости), глаукома, катаракта, психические расстройства, панкреатит. При использовании глазных капель — глаукома с поражением зрительного нерва, нарушение остроты и полей зрения, образование субкапсулярной катаракты, вторичные инфекции глаз, включая простой герпес, нарушение целостности роговицы, редко — острая боль или ощущение жжения после закапывания.
применение при тяжелых инфекциях возможно только в сочетании с этиологической терапией. При указании в анамнезе на туберкулез дексаметазон следует применять только с одновременным профилактическим назначением больному противотуберкулезных средств.
В период беременности назначают исключительно по строгим показаниям; при длительной терапии возможно нарушение внутриутробного развития плода. В случае применения дексаметазона в конце периода беременности существует опасность атрофии коры надпочечников у плода, что может вызвать необходимость проведения заместительной терапии с постепенным снижением дозы дексаметазона.
ГКС проникают в грудное молоко. При необходимости длительного лечения или применения дексаметазона в высоких дозах рекомендуется прекратить грудное вскармливание.
Течение вирусных заболеваний у пациентов, получающих дексаметазон, может быть особенно тяжелым, в первую очередь у детей с иммунодефицитными состояниями, а также у лиц, ранее не болевших корью или ветряной оспой. Если указанные лица во время лечения дексаметазоном контактируют с больными корью или ветряной оспой, им следует назначить профилактическое лечение.
Особые ситуации, возникающие во время лечения дексаметазоном (лихорадочное состояние, травмы и операции), могут потребовать повышения его дозы.
дексаметазон усиливает эффекты сердечных гликозидов за счет дефицита калия. Одновременное применение с салуретиками приводит к усиленному выделению калия. Дексаметазон ослабляет гипогликемизирующее действие противодиабетических средств и антикоагуляционный эффект производных кумарина. Рифампицин, фенитоин, барбитураты ослабляют действие ГКС. При одновременном применении ГКС с НПВП возрастает опасность возникновения гастропатии. Эстрогенсодержащие пероральные контрацептивы усиливают эффекты ГКС. При одновременном назначении с празиквантелом возможно снижение концентрации последнего в крови. Ингибиторы АПФ при одновременном применении с дексаметазоном иногда изменяют состав периферической крови. Хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин в сочетании с дексаметазоном могут повышать риск развития миопатии, кардиомиопатии. Дексаметазон снижает эффективность соматропина при продолжительном применении. При сочетанном применении с протирелином снижается уровень ТТГ в крови.
специфического антидота нет. Дексаметазон следует отменить и назначить симптоматическую терапию.